XOF - Lääne-Aafrika CFA frank
Lääne-Aafrika CFA frank on Aafrika Finantskogukond (BCEAO) valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Lääne-Aafrika CFA frank vahetuskurss on XOF kuni USD kurss. Frankid valuutakood on XOF ja valuuta sümbol on CFA. Allpool leiate Lääne-Aafrika CFA frank kursid ja valuutakonverteri.
Lääne-Aafrika CFA frank statistika
|Nimi
|Lääne-Aafrika CFA frank
|Sümbol
|Frank
|Väiksem ühik
|1/100 = Sentime
|Väiksema ühiku sümbol
|Sentime
|Populaarseim XOF konverteerimine
|XOF kuni USD
|Populaarseim XOF graafik
|XOF kuni USD graafik
Lääne-Aafrika CFA frank profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10, Frank25, Frank100, Frank500
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Frank500, Frank1000, Frank2000, Frank5000, Frank10000
|Keskpank
|Kesk-Aafrika Riikide Pank
|Kasutajad
Aafrika Finantskogukond (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Elevandiluur, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo
