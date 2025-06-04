  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. XOF

xof
XOF - Lääne-Aafrika CFA frank

Lääne-Aafrika CFA frank on Aafrika Finantskogukond (BCEAO) valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Lääne-Aafrika CFA frank vahetuskurss on XOF kuni USD kurss. Frankid valuutakood on XOF ja valuuta sümbol on CFA. Allpool leiate Lääne-Aafrika CFA frank kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

xof
XOFLääne-Aafrika CFA frank

Lääne-Aafrika CFA frank statistika

NimiLääne-Aafrika CFA frank
SümbolFrank
Väiksem ühik1/100 = Sentime
Väiksema ühiku sümbolSentime
Populaarseim XOF konverteerimineXOF kuni USD
Populaarseim XOF graafikXOF kuni USD graafik

Lääne-Aafrika CFA frank profiil

MündidSageli kasutatud: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10, Frank25, Frank100, Frank500
PangatähedSageli kasutatud: Frank500, Frank1000, Frank2000, Frank5000, Frank10000
KeskpankKesk-Aafrika Riikide Pank
Kasutajad
Aafrika Finantskogukond (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Elevandiluur, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo

Miks olete huvitatud XOF-st?

Ma tahan...

Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida XOF e-posti uuendusedHankida XOF kursid oma telefoniHankida XOF valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17760
GBP / EUR1.14609
USD / JPY156.529
GBP / USD1.34963
USD / CHF0.789303
USD / CAD1.36713
EUR / JPY184.328
AUD / USD0.671083

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%