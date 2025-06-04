XOF - Lääne-Aafrika CFA frank

Lääne-Aafrika CFA frank on Aafrika Finantskogukond (BCEAO) valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Lääne-Aafrika CFA frank vahetuskurss on XOF kuni USD kurss. Frankid valuutakood on XOF ja valuuta sümbol on CFA. Allpool leiate Lääne-Aafrika CFA frank kursid ja valuutakonverteri.