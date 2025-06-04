  1. Avaleht
xdr
XDR - IMF arvestusühik

IMF arvestusühik on Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem IMF arvestusühik vahetuskurss on XDR kuni USD kurss. Eriõigused valuutakood on XDR. Allpool leiate IMF arvestusühik kursid ja valuutakonverteri.

IMF arvestusühik statistika

NimiIMF arvestusühik
SümbolEriõigused
Väiksem ühik
Väiksema ühiku sümbol
Populaarseim XDR konverteerimineXDR kuni USD
Populaarseim XDR graafikXDR kuni USD graafik

IMF arvestusühik profiil

Kasutajad
Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17737
GBP / EUR1.14625
USD / JPY156.567
GBP / USD1.34956
USD / CHF0.789546
USD / CAD1.36723
EUR / JPY184.336
AUD / USD0.670950

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%