XCG - Kariibi kulden
Kariibi kulden on Hollandi Antillid valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Kariibi kulden vahetuskurss on XCG kuni USD kurss. Guilderid (ka nimetatakse Florinideks) valuutakood on XCG. Allpool leiate Kariibi kulden kursid ja valuutakonverteri.
Kariibi kulden statistika
|Nimi
|Kariibi kulden
|Sümbol
|Cg
|Väiksem ühik
|Väiksema ühiku sümbol
|Populaarseim XCG konverteerimine
|XCG kuni USD
|Populaarseim XCG graafik
|XCG kuni USD graafik
Kariibi kulden profiil
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
|Kasutajad
Kariibi kulden
Kariibi kulden
Miks olete huvitatud XCG-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida XCG e-posti uuendusedHankida XCG kursid oma telefoniHankida XCG valuutaandmete API oma ettevõttele