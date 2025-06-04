XCG - Kariibi kulden

Kariibi kulden on Hollandi Antillid valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Kariibi kulden vahetuskurss on XCG kuni USD kurss. Guilderid (ka nimetatakse Florinideks) valuutakood on XCG . Allpool leiate Kariibi kulden kursid ja valuutakonverteri.