XCG - Kariibi kulden

Kariibi kulden on Hollandi Antillid valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Kariibi kulden vahetuskurss on XCG kuni USD kurss. Guilderid (ka nimetatakse Florinideks) valuutakood on XCG. Allpool leiate Kariibi kulden kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

Kariibi kulden statistika

NimiKariibi kulden
SümbolCg
Väiksem ühik
Väiksema ühiku sümbol
Populaarseim XCG konverteerimineXCG kuni USD
Populaarseim XCG graafikXCG kuni USD graafik

Kariibi kulden profiil

PangatähedSageli kasutatud: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
Kasutajad
Kariibi kulden

Miks olete huvitatud XCG-st?

Ma tahan...

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17698
GBP / EUR1.14624
USD / JPY156.554
GBP / USD1.34910
USD / CHF0.789744
USD / CAD1.36668
EUR / JPY184.261
AUD / USD0.670807

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%