XCD - Ida-Kariibi dollar
Ida-Kariibi dollar on Ida-Kariibi valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Ida-Kariibi dollar vahetuskurss on XCD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on XCD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Ida-Kariibi dollar kursid ja valuutakonverteri.
Ida-Kariibi dollar statistika
|Nimi
|Ida-Kariibi dollar
|Sümbol
|$
|Väiksem ühik
|1/100 = Sent
|Väiksema ühiku sümbol
|Sent
|Populaarseim XCD konverteerimine
|XCD kuni USD
|Populaarseim XCD graafik
|XCD kuni USD graafik
Ida-Kariibi dollar profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Sent1, Sent2, Sent5, Sent10, Sent20, $1
|Keskpank
|Ida-Kariibi Keskpank
|Kasutajad
Ida-Kariibi, Anguilla, Antigua ja Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Vincent ja Grenadiinid, Montserrat
Ida-Kariibi, Anguilla, Antigua ja Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Vincent ja Grenadiinid, Montserrat
Miks olete huvitatud XCD-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida XCD e-posti uuendusedHankida XCD kursid oma telefoniHankida XCD valuutaandmete API oma ettevõttele