XCD - Ida-Kariibi dollar

Ida-Kariibi dollar on Ida-Kariibi valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Ida-Kariibi dollar vahetuskurss on XCD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on XCD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Ida-Kariibi dollar kursid ja valuutakonverteri.