xcd
XCD - Ida-Kariibi dollar

Ida-Kariibi dollar on Ida-Kariibi valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Ida-Kariibi dollar vahetuskurss on XCD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on XCD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Ida-Kariibi dollar kursid ja valuutakonverteri.

xcd
XCDIda-Kariibi dollar

Ida-Kariibi dollar statistika

NimiIda-Kariibi dollar
Sümbol$
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbolSent
Populaarseim XCD konverteerimineXCD kuni USD
Populaarseim XCD graafikXCD kuni USD graafik

Ida-Kariibi dollar profiil

MündidSageli kasutatud: Sent1, Sent2, Sent5, Sent10, Sent20, $1
KeskpankIda-Kariibi Keskpank
Kasutajad
Ida-Kariibi, Anguilla, Antigua ja Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Vincent ja Grenadiinid, Montserrat

