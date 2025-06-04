  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. XAF

xaf
XAF - Kesk-Aafrika CFA frank

Kesk-Aafrika CFA frank on Aafrika Finantsühendus (BEAC) valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Kesk-Aafrika CFA frank vahetuskurss on XAF kuni USD kurss. Frankid valuutakood on XAF ja valuuta sümbol on FCFA. Allpool leiate Kesk-Aafrika CFA frank kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

xaf
XAFKesk-Aafrika CFA frank

Kesk-Aafrika CFA frank statistika

NimiKesk-Aafrika CFA frank
SümbolCFA Frank BEAC
Väiksem ühik1/100 = Sentime
Väiksema ühiku sümbolSentime
Populaarseim XAF konverteerimineXAF kuni USD
Populaarseim XAF graafikXAF kuni USD graafik

Kesk-Aafrika CFA frank profiil

MündidSageli kasutatud: CFA Frank BEAC1, CFA Frank BEAC2, CFA Frank BEAC5, CFA Frank BEAC10, CFA Frank BEAC25, CFA Frank BEAC100, CFA Frank BEAC500
PangatähedSageli kasutatud: CFA Frank BEAC500, CFA Frank BEAC1000, CFA Frank BEAC2000, CFA Frank BEAC5000, CFA Frank BEAC10000
KeskpankKesk-Aafrika Riikide Pank
Kasutajad
Aafrika Finantsühendus (BEAC), Kamerun, Kesk-Aafrika Vabariik, Tšaad, Kongo/Brazzaville, Ekvaatoriaal-Guinea, Gabon

Miks olete huvitatud XAF-st?

Ma tahan...

Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida XAF e-posti uuendusedHankida XAF kursid oma telefoniHankida XAF valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17736
GBP / EUR1.14627
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34958
USD / CHF0.789560
USD / CAD1.36725
EUR / JPY184.337
AUD / USD0.670949

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%