XAF - Kesk-Aafrika CFA frank
Kesk-Aafrika CFA frank on Aafrika Finantsühendus (BEAC) valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Kesk-Aafrika CFA frank vahetuskurss on XAF kuni USD kurss. Frankid valuutakood on XAF ja valuuta sümbol on FCFA. Allpool leiate Kesk-Aafrika CFA frank kursid ja valuutakonverteri.
Kesk-Aafrika CFA frank statistika
|Nimi
|Kesk-Aafrika CFA frank
|Sümbol
|CFA Frank BEAC
|Väiksem ühik
|1/100 = Sentime
|Väiksema ühiku sümbol
|Sentime
|Populaarseim XAF konverteerimine
|XAF kuni USD
|Populaarseim XAF graafik
|XAF kuni USD graafik
Kesk-Aafrika CFA frank profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: CFA Frank BEAC1, CFA Frank BEAC2, CFA Frank BEAC5, CFA Frank BEAC10, CFA Frank BEAC25, CFA Frank BEAC100, CFA Frank BEAC500
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: CFA Frank BEAC500, CFA Frank BEAC1000, CFA Frank BEAC2000, CFA Frank BEAC5000, CFA Frank BEAC10000
|Keskpank
|Kesk-Aafrika Riikide Pank
|Kasutajad
Aafrika Finantsühendus (BEAC), Kamerun, Kesk-Aafrika Vabariik, Tšaad, Kongo/Brazzaville, Ekvaatoriaal-Guinea, Gabon
Miks olete huvitatud XAF-st?
