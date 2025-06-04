XAF - Kesk-Aafrika CFA frank

Kesk-Aafrika CFA frank on Aafrika Finantsühendus (BEAC) valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Kesk-Aafrika CFA frank vahetuskurss on XAF kuni USD kurss. Frankid valuutakood on XAF ja valuuta sümbol on FCFA. Allpool leiate Kesk-Aafrika CFA frank kursid ja valuutakonverteri.