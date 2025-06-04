WST - Samoa taala
Samoa taala on Samoa valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Samoa taala vahetuskurss on WST kuni USD kurss. Tala valuutakood on WST ja valuuta sümbol on WS$. Allpool leiate Samoa taala kursid ja valuutakonverteri.
Samoa taala statistika
|Nimi
|Samoa taala
|Sümbol
|$
|Väiksem ühik
|1/100 = Sene
|Väiksema ühiku sümbol
|Sene
|Populaarseim WST konverteerimine
|WST kuni USD
|Populaarseim WST graafik
|WST kuni USD graafik
Samoa taala profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Keskpank
|Samoa Keskpank
|Kasutajad
Samoa
Samoa
Miks olete huvitatud WST-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida WST e-posti uuendusedHankida WST kursid oma telefoniHankida WST valuutaandmete API oma ettevõttele