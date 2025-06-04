  1. Avaleht
WST - Samoa taala

Samoa taala on Samoa valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Samoa taala vahetuskurss on WST kuni USD kurss. Tala valuutakood on WST ja valuuta sümbol on WS$. Allpool leiate Samoa taala kursid ja valuutakonverteri.

Samoa taala statistika

NimiSamoa taala
Sümbol$
Väiksem ühik1/100 = Sene
Väiksema ühiku sümbolSene
Populaarseim WST konverteerimineWST kuni USD
Populaarseim WST graafikWST kuni USD graafik

Samoa taala profiil

MündidSageli kasutatud: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
PangatähedSageli kasutatud: $2, $5, $10, $20, $50, $100
KeskpankSamoa Keskpank
Kasutajad
Samoa

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17736
GBP / EUR1.14627
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34958
USD / CHF0.789560
USD / CAD1.36725
EUR / JPY184.337
AUD / USD0.670949

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%