VUV - Vanuatu vatu

Vanuatu vatu on Vanuatu valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Vanuatu vatu vahetuskurss on VUV kuni USD kurss. Vatu valuutakood on VUV ja valuuta sümbol on VT. Allpool leiate Vanuatu vatu kursid ja valuutakonverteri.