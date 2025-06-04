  1. Avaleht
VUV - Vanuatu vatu

Vanuatu vatu on Vanuatu valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Vanuatu vatu vahetuskurss on VUV kuni USD kurss. Vatu valuutakood on VUV ja valuuta sümbol on VT. Allpool leiate Vanuatu vatu kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

Vanuatu vatu statistika

NimiVanuatu vatu
SümbolVT
Väiksem ühik
Väiksema ühiku sümbol
Populaarseim VUV konverteerimineVUV kuni USD
Populaarseim VUV graafikVUV kuni USD graafik

Vanuatu vatu profiil

MündidSageli kasutatud: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
PangatähedSageli kasutatud: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
KeskpankVanuatu Keskpank
Kasutajad
Vanuatu

Miks olete huvitatud VUV-st?

Ma tahan...

