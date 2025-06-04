VUV - Vanuatu vatu
Vanuatu vatu on Vanuatu valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Vanuatu vatu vahetuskurss on VUV kuni USD kurss. Vatu valuutakood on VUV ja valuuta sümbol on VT. Allpool leiate Vanuatu vatu kursid ja valuutakonverteri.
Vanuatu vatu statistika
|Nimi
|Vanuatu vatu
|Sümbol
|VT
|Väiksem ühik
|Väiksema ühiku sümbol
|Populaarseim VUV konverteerimine
|VUV kuni USD
|Populaarseim VUV graafik
|VUV kuni USD graafik
Vanuatu vatu profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
|Keskpank
|Vanuatu Keskpank
|Kasutajad
Vanuatu
Vanuatu
Miks olete huvitatud VUV-st?
