VND - Vietnami dong
Vietnami dong on Viet Nam valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Vietnami dong vahetuskurss on VND kuni USD kurss. Dongs valuutakood on VND ja valuuta sümbol on ₫. Allpool leiate Vietnami dong kursid ja valuutakonverteri.
Vietnami dong statistika
|Nimi
|Vietnami dong
|Sümbol
|₫
|Väiksem ühik
|1/10 = hào
|Väiksema ühiku sümbol
|hào
|Populaarseim VND konverteerimine
|VND kuni USD
|Populaarseim VND graafik
|VND kuni USD graafik
Vietnami dong profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
|Keskpank
|Vietnam Riigipank
|Kasutajad
Viet Nam
Viet Nam
Miks olete huvitatud VND-st?
