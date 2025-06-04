  1. Avaleht
VND - Vietnami dong

Vietnami dong on Viet Nam valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Vietnami dong vahetuskurss on VND kuni USD kurss. Dongs valuutakood on VND ja valuuta sümbol on ₫. Allpool leiate Vietnami dong kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

vnd
VNDVietnami dong

Vietnami dong statistika

NimiVietnami dong
Sümbol
Väiksem ühik1/10 = hào
Väiksema ühiku sümbolhào
Populaarseim VND konverteerimineVND kuni USD
Populaarseim VND graafikVND kuni USD graafik

Vietnami dong profiil

MündidSageli kasutatud: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
PangatähedSageli kasutatud: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
KeskpankVietnam Riigipank
Kasutajad
Viet Nam

