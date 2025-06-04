  1. Avaleht
VES - Venezuela bolivar

Venezuela bolivar on Venezuela valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Venezuela bolivar vahetuskurss on VES kuni USD kurss. Bolívares valuutakood on VES ja valuuta sümbol on Bs.S. Allpool leiate Venezuela bolivar kursid ja valuutakonverteri.

Teade: Bolivar Soberano'l on palju ametlikke kursse.

Vali valuuta

VESVenezuela bolivar

Venezuela bolivar statistika

NimiVenezuela bolivar
SümbolBs. S
Väiksem ühik1/100 = céntimo
Väiksema ühiku sümbol¢
Populaarseim VES konverteerimineVES kuni USD
Populaarseim VES graafikVES kuni USD graafik

Venezuela bolivar profiil

Hüüdnimedbolo(s), luca(s)
MündidSageli kasutatud: Bs. S1, 50¢
PangatähedSageli kasutatud: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
KeskpankVenezuela Keskpank
Kasutajad
Venezuela

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17736
GBP / EUR1.14627
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34958
USD / CHF0.789560
USD / CAD1.36725
EUR / JPY184.337
AUD / USD0.670949

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%