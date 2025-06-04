VES - Venezuela bolivar
Venezuela bolivar on Venezuela valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Venezuela bolivar vahetuskurss on VES kuni USD kurss. Bolívares valuutakood on VES ja valuuta sümbol on Bs.S. Allpool leiate Venezuela bolivar kursid ja valuutakonverteri.
Teade: Bolivar Soberano'l on palju ametlikke kursse.
Venezuela bolivar statistika
|Nimi
|Venezuela bolivar
|Sümbol
|Bs. S
|Väiksem ühik
|1/100 = céntimo
|Väiksema ühiku sümbol
|¢
|Populaarseim VES konverteerimine
|VES kuni USD
|Populaarseim VES graafik
|VES kuni USD graafik
Venezuela bolivar profiil
|Hüüdnimed
|bolo(s), luca(s)
|Mündid
|Sageli kasutatud: Bs. S1, 50¢
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
|Keskpank
|Venezuela Keskpank
|Kasutajad
Venezuela
Venezuela
Miks olete huvitatud VES-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida VES e-posti uuendusedHankida VES kursid oma telefoniHankida VES valuutaandmete API oma ettevõttele