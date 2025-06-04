UZS - Usbekistani somm
Usbekistani somm on Usbekistan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Usbekistani somm vahetuskurss on UZS kuni USD kurss. Sums valuutakood on UZS ja valuuta sümbol on лв. Allpool leiate Usbekistani somm kursid ja valuutakonverteri.
Usbekistani somm statistika
|Nimi
|Usbekistani somm
|Sümbol
|лв
|Väiksem ühik
|1/100 = Tiyin
|Väiksema ühiku sümbol
|Tiyin
|Populaarseim UZS konverteerimine
|UZS kuni USD
|Populaarseim UZS graafik
|UZS kuni USD graafik
Usbekistani somm profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
|Keskpank
|Usbekistani Vabariigi Keskpank
|Kasutajad
Usbekistan
Usbekistan
Miks olete huvitatud UZS-st?
