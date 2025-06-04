  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. UZS

uzs
UZS - Usbekistani somm

Usbekistani somm on Usbekistan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Usbekistani somm vahetuskurss on UZS kuni USD kurss. Sums valuutakood on UZS ja valuuta sümbol on лв. Allpool leiate Usbekistani somm kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

uzs
UZSUsbekistani somm

Usbekistani somm statistika

NimiUsbekistani somm
Sümbolлв
Väiksem ühik1/100 = Tiyin
Väiksema ühiku sümbolTiyin
Populaarseim UZS konverteerimineUZS kuni USD
Populaarseim UZS graafikUZS kuni USD graafik

Usbekistani somm profiil

MündidSageli kasutatud: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
PangatähedSageli kasutatud: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
KeskpankUsbekistani Vabariigi Keskpank
Kasutajad
Usbekistan

Miks olete huvitatud UZS-st?

Ma tahan...

Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida UZS e-posti uuendusedHankida UZS kursid oma telefoniHankida UZS valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17735
GBP / EUR1.14625
USD / JPY156.571
GBP / USD1.34954
USD / CHF0.789579
USD / CAD1.36727
EUR / JPY184.338
AUD / USD0.670975

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%