UZS - Usbekistani somm

Usbekistani somm on Usbekistan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Usbekistani somm vahetuskurss on UZS kuni USD kurss. Sums valuutakood on UZS ja valuuta sümbol on лв. Allpool leiate Usbekistani somm kursid ja valuutakonverteri.