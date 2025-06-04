  1. Avaleht
UYU - Uruguay peeso

Uruguay peeso on Uruguay valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Uruguay peeso vahetuskurss on UYU kuni USD kurss. Pesod valuutakood on UYU ja valuuta sümbol on $U. Allpool leiate Uruguay peeso kursid ja valuutakonverteri.

uyu
UYUUruguay peeso

Uruguay peeso statistika

NimiUruguay peeso
Sümbol$U
Väiksem ühik1/100 = Centésimo
Väiksema ühiku sümbolCentésimo
Populaarseim UYU konverteerimineUYU kuni USD
Populaarseim UYU graafikUYU kuni USD graafik

Uruguay peeso profiil

MündidSageli kasutatud: $U1, $U2, $U5, $U10
PangatähedSageli kasutatud: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
KeskpankUruguayi Keskpank
Kasutajad
Uruguay

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17735
GBP / EUR1.14625
USD / JPY156.571
GBP / USD1.34954
USD / CHF0.789579
USD / CAD1.36727
EUR / JPY184.338
AUD / USD0.670975

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%