UYU - Uruguay peeso
Uruguay peeso on Uruguay valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Uruguay peeso vahetuskurss on UYU kuni USD kurss. Pesod valuutakood on UYU ja valuuta sümbol on $U. Allpool leiate Uruguay peeso kursid ja valuutakonverteri.
Uruguay peeso statistika
|Nimi
|Uruguay peeso
|Sümbol
|$U
|Väiksem ühik
|1/100 = Centésimo
|Väiksema ühiku sümbol
|Centésimo
|Populaarseim UYU konverteerimine
|UYU kuni USD
|Populaarseim UYU graafik
|UYU kuni USD graafik
Uruguay peeso profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: $U1, $U2, $U5, $U10
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
|Keskpank
|Uruguayi Keskpank
|Kasutajad
Uruguay
Uruguay
