UGX - Uganda šilling

Uganda šilling on Uganda valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Uganda šilling vahetuskurss on UGX kuni USD kurss. Šillingid valuutakood on UGX ja valuuta sümbol on USh. Allpool leiate Uganda šilling kursid ja valuutakonverteri.

Teade: Alates 30. märtsist 2013 ei ole 1987. aasta seeria UGX enam seaduslik maksevahend. Valuuta on vahetatav igas kommertspangas kuni 30. maini 2013 ja igas Uganda panga haru kuni 30. detsembrini 2013.