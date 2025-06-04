UGX - Uganda šilling
Uganda šilling on Uganda valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Uganda šilling vahetuskurss on UGX kuni USD kurss. Šillingid valuutakood on UGX ja valuuta sümbol on USh. Allpool leiate Uganda šilling kursid ja valuutakonverteri.
Teade: Alates 30. märtsist 2013 ei ole 1987. aasta seeria UGX enam seaduslik maksevahend. Valuuta on vahetatav igas kommertspangas kuni 30. maini 2013 ja igas Uganda panga haru kuni 30. detsembrini 2013.
Enne 1900. aastaid oli üks varasemaid valuutavorme, mida Ugandas kasutati, India ruupia. 1906. aastal asendas Ida-Aafrika ruupia India ruupia ja seda kasutati kogu Ugandas, Keenias ja Tanganyikas. Ida-Aafrika florin asendas ruupia võrdselt 1920. aastal, kuid vaid aasta hiljem tutvustas Ida-Aafrika Valuuta Nõukogu Ida-Aafrika šillingit; see oli seotud ühe šillingi sterlinguga ja selle väärtus oli 2 šillingit 1 florini kohta.
1966. aastal asutati Uganda pank ja tutvustati esimest Uganda šillingit. Pangatähed ja mündid muutusid mitmel korral režiimi muutumise tõttu. Kõrge inflatsiooni tõttu loodi 1987. aastal uus šilling vahetuskurssiga 100 vana šillingit 1 uue vastu. 2013. aasta märtsis demoniseeriti 1987. aasta seeria UGX ja aprillis 2013 muudeti väikese valuutaühiku väärtus 100-lt 0-le.
Uganda šilling statistika
|Nimi
|Uganda šilling
|Sümbol
|UGX
|Väiksem ühik
|Väiksema ühiku sümbol
|Populaarseim UGX konverteerimine
|UGX kuni USD
|Populaarseim UGX graafik
|UGX kuni USD graafik
Uganda šilling profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: undefined5, undefined10, undefined50, undefined100, undefined200, undefined500, undefined1000, UGX1, UGX2
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: UGX1000, UGX2000, UGX5000, UGX10,000, UGX20,000, UGX50,000
|Keskpank
|Uganda Pank
|Kasutajad
Uganda
Uganda
