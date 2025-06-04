UAH - Ukraina grivna
Ukraina grivna on Ukraina valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Ukraina grivna vahetuskurss on UAH kuni USD kurss. Hryvni valuutakood on UAH ja valuuta sümbol on ₴. Allpool leiate Ukraina grivna kursid ja valuutakonverteri.
Ukraina grivna statistika
|Nimi
|Ukraina grivna
|Sümbol
|₴
|Väiksem ühik
|1/100 = Kopijka
|Väiksema ühiku sümbol
|Kopijka
|Populaarseim UAH konverteerimine
|UAH kuni USD
|Populaarseim UAH graafik
|UAH kuni USD graafik
Ukraina grivna profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Kopijka1, Kopijka2, Kopijka5, Kopijka10, Kopijka25, Kopijka50, ₴1
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
|Keskpank
|Ukraina Rahvuspank
|Kasutajad
Ukraina
Ukraina
Miks olete huvitatud UAH-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida UAH e-posti uuendusedHankida UAH kursid oma telefoniHankida UAH valuutaandmete API oma ettevõttele