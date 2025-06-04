UAH - Ukraina grivna

Ukraina grivna on Ukraina valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Ukraina grivna vahetuskurss on UAH kuni USD kurss. Hryvni valuutakood on UAH ja valuuta sümbol on ₴. Allpool leiate Ukraina grivna kursid ja valuutakonverteri.