  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. UAH

uah
UAH - Ukraina grivna

Ukraina grivna on Ukraina valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Ukraina grivna vahetuskurss on UAH kuni USD kurss. Hryvni valuutakood on UAH ja valuuta sümbol on ₴. Allpool leiate Ukraina grivna kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

uah
UAHUkraina grivna

Ukraina grivna statistika

NimiUkraina grivna
Sümbol
Väiksem ühik1/100 = Kopijka
Väiksema ühiku sümbolKopijka
Populaarseim UAH konverteerimineUAH kuni USD
Populaarseim UAH graafikUAH kuni USD graafik

Ukraina grivna profiil

MündidSageli kasutatud: Kopijka1, Kopijka2, Kopijka5, Kopijka10, Kopijka25, Kopijka50, ₴1
PangatähedSageli kasutatud: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
KeskpankUkraina Rahvuspank
Kasutajad
Ukraina

Miks olete huvitatud UAH-st?

Ma tahan...

Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida UAH e-posti uuendusedHankida UAH kursid oma telefoniHankida UAH valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17735
GBP / EUR1.14625
USD / JPY156.571
GBP / USD1.34954
USD / CHF0.789579
USD / CAD1.36727
EUR / JPY184.338
AUD / USD0.670975

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%