TZS - Tansaania šilling

Tansaania šilling on Tansaania valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Tansaania šilling vahetuskurss on TZS kuni USD kurss. Šillingid valuutakood on TZS ja valuuta sümbol on TSh. Allpool leiate Tansaania šilling kursid ja valuutakonverteri.

Tansaania šilling statistika

NimiTansaania šilling
SümbolŠilling
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbolSent
Populaarseim TZS konverteerimineTZS kuni USD
Populaarseim TZS graafikTZS kuni USD graafik

Tansaania šilling profiil

MündidSageli kasutatud: Sent5, Sent10, Sent20, Šilling1, Šilling5, Šilling10, Šilling20, Šilling50, Šilling100, Šilling200
PangatähedSageli kasutatud: Šilling500, Šilling1000, Šilling2000, Šilling5000, Šilling10000
KeskpankTansaania pank
Kasutajad
Tansaania

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17721
GBP / EUR1.14648
USD / JPY156.522
GBP / USD1.34964
USD / CHF0.789802
USD / CAD1.36708
EUR / JPY184.259
AUD / USD0.671139

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%