TZS - Tansaania šilling

Tansaania šilling on Tansaania valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Tansaania šilling vahetuskurss on TZS kuni USD kurss. Šillingid valuutakood on TZS ja valuuta sümbol on TSh. Allpool leiate Tansaania šilling kursid ja valuutakonverteri.