TZS - Tansaania šilling
Tansaania šilling on Tansaania valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Tansaania šilling vahetuskurss on TZS kuni USD kurss. Šillingid valuutakood on TZS ja valuuta sümbol on TSh. Allpool leiate Tansaania šilling kursid ja valuutakonverteri.
Tansaania šilling statistika
|Nimi
|Tansaania šilling
|Sümbol
|Šilling
|Väiksem ühik
|1/100 = Sent
|Väiksema ühiku sümbol
|Sent
|Populaarseim TZS konverteerimine
|TZS kuni USD
|Populaarseim TZS graafik
|TZS kuni USD graafik
Tansaania šilling profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Sent5, Sent10, Sent20, Šilling1, Šilling5, Šilling10, Šilling20, Šilling50, Šilling100, Šilling200
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Šilling500, Šilling1000, Šilling2000, Šilling5000, Šilling10000
|Keskpank
|Tansaania pank
|Kasutajad
Tansaania
Tansaania
Miks olete huvitatud TZS-st?
