TWD - Taiwani uus dollar

Taiwani uus dollar on Taiwan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Taiwani uus dollar vahetuskurss on TWD kuni USD kurss. Uued dollarid valuutakood on TWD ja valuuta sümbol on NT$. Allpool leiate Taiwani uus dollar kursid ja valuutakonverteri.

TWDTaiwani uus dollar

Jaapani valitsemise ajal tutvustati Taiwani jeeni Taiwani valuutana 1895. aastal. See käidi koos Jaapani jeeniga ringluses, kusjuures kahe valuuta väärtus oli üksteisega võrdselt kuni Jaapani impeeriumi langemiseni 1945. aastal. Aasta hiljem, Hiina Vabariigi valitsuse all, asendas Taiwani dollar (tuntud kui TWN) jeeni võrdselt. Uus Taiwani dollar tutvustati 1949. aastal, et võidelda hüperinflatsiooniga. 'Vana' Taiwani dollar devalveeriti äärmuslikul vahetuskurssil 4000:1 TWD. 2000. aastal sai Uus Taiwani dollar Hiina Vabariigi ametlikuks valuutaks.

Taiwani uus dollar statistika

NimiTaiwani uus dollar
SümbolNT$
Väiksem ühik1/10 = Jiao
Väiksema ühiku sümbol
Populaarseim TWD konverteerimineTWD kuni USD
Populaarseim TWD graafikTWD kuni USD graafik

Taiwani uus dollar profiil

Hüüdnimedkuài, máo, Taibi
MündidSageli kasutatud: NT$1, NT$5, NT$10, NT$50
Harva kasutatud: NT$20
PangatähedSageli kasutatud: NT$100, NT$500, NT$1000
Harva kasutatud: NT$200, NT$2000
KeskpankHiina Vabariigi Keskpank (Taiwan)
Kasutajad
Taiwan

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17721
GBP / EUR1.14648
USD / JPY156.522
GBP / USD1.34964
USD / CHF0.789802
USD / CAD1.36708
EUR / JPY184.259
AUD / USD0.671139

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%