TWD - Taiwani uus dollar
Taiwani uus dollar on Taiwan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Taiwani uus dollar vahetuskurss on TWD kuni USD kurss. Uued dollarid valuutakood on TWD ja valuuta sümbol on NT$. Allpool leiate Taiwani uus dollar kursid ja valuutakonverteri.
Jaapani valitsemise ajal tutvustati Taiwani jeeni Taiwani valuutana 1895. aastal. See käidi koos Jaapani jeeniga ringluses, kusjuures kahe valuuta väärtus oli üksteisega võrdselt kuni Jaapani impeeriumi langemiseni 1945. aastal. Aasta hiljem, Hiina Vabariigi valitsuse all, asendas Taiwani dollar (tuntud kui TWN) jeeni võrdselt. Uus Taiwani dollar tutvustati 1949. aastal, et võidelda hüperinflatsiooniga. 'Vana' Taiwani dollar devalveeriti äärmuslikul vahetuskurssil 4000:1 TWD. 2000. aastal sai Uus Taiwani dollar Hiina Vabariigi ametlikuks valuutaks.
Taiwani uus dollar statistika
|Nimi
|Taiwani uus dollar
|Sümbol
|NT$
|Väiksem ühik
|1/10 = Jiao
|Väiksema ühiku sümbol
|角
|Populaarseim TWD konverteerimine
|TWD kuni USD
|Populaarseim TWD graafik
|TWD kuni USD graafik
Taiwani uus dollar profiil
|Hüüdnimed
|kuài, máo, Taibi
|Mündid
|Sageli kasutatud: NT$1, NT$5, NT$10, NT$50
Harva kasutatud: NT$20
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: NT$100, NT$500, NT$1000
Harva kasutatud: NT$200, NT$2000
|Keskpank
|Hiina Vabariigi Keskpank (Taiwan)
|Kasutajad
Taiwan
Taiwan
