TVD - Tuvalu dollar

Tuvalu dollar on Tuvalu valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Tuvalu dollar vahetuskurss on TVD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on TVD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Tuvalu dollar kursid ja valuutakonverteri.

Tuvalu dollar statistika

NimiTuvalu dollar
Sümbol$
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbol¢
Populaarseim TVD konverteerimineTVD kuni USD
Populaarseim TVD graafikTVD kuni USD graafik

Tuvalu dollar profiil

MündidSageli kasutatud: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
PangatähedSageli kasutatud: $5, $10, $20, $50, $100
Kasutajad
Tuvalu

