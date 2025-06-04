TVD - Tuvalu dollar
Tuvalu dollar on Tuvalu valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Tuvalu dollar vahetuskurss on TVD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on TVD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Tuvalu dollar kursid ja valuutakonverteri.
Tuvalu dollar statistika
|Nimi
|Tuvalu dollar
|Sümbol
|$
|Väiksem ühik
|1/100 = Sent
|Väiksema ühiku sümbol
|¢
|Populaarseim TVD konverteerimine
|TVD kuni USD
|Populaarseim TVD graafik
|TVD kuni USD graafik
Tuvalu dollar profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: $5, $10, $20, $50, $100
|Kasutajad
Tuvalu
Tuvalu
