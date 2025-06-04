  1. Avaleht
TTD - Trinidadi ja Tobago dollar

Trinidadi ja Tobago dollar on Trinidad ja Tobago valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Trinidadi ja Tobago dollar vahetuskurss on TTD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on TTD ja valuuta sümbol on TT$. Allpool leiate Trinidadi ja Tobago dollar kursid ja valuutakonverteri.

Trinidadi ja Tobago dollar statistika

NimiTrinidadi ja Tobago dollar
SümbolTT$
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbolSent
Populaarseim TTD konverteerimineTTD kuni USD
Populaarseim TTD graafikTTD kuni USD graafik

Trinidadi ja Tobago dollar profiil

MündidSageli kasutatud: Sent1, Sent10, Sent25, Sent50
PangatähedSageli kasutatud: TT$1, TT$5, TT$10, TT$20, TT$100
KeskpankTrinidad ja Tobago Keskpank
Kasutajad
Trinidad, Tobago

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17721
GBP / EUR1.14648
USD / JPY156.522
GBP / USD1.34964
USD / CHF0.789802
USD / CAD1.36708
EUR / JPY184.259
AUD / USD0.671139

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%