TRY - Türgi liir
Türgi liir on Türgi valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Türgi liir vahetuskurss on TRY kuni USD kurss. Lira valuutakood on TRY ja valuuta sümbol on ₺. Allpool leiate Türgi liir kursid ja valuutakonverteri.
Türgi liir statistika
|Nimi
|Türgi liir
|Sümbol
|TL
|Väiksem ühik
|1/100 = kuruş
|Väiksema ühiku sümbol
|Kr
|Populaarseim TRY konverteerimine
|TRY kuni USD
|Populaarseim TRY graafik
|TRY kuni USD graafik
Türgi liir profiil
|Hüüdnimed
|Kağıt, Mangır, Papel
|Mündid
|Sageli kasutatud: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Harva kasutatud: 1Kr
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
|Keskpank
|Türgi Vabariigi Keskpank
|Kasutajad
Türgi, Põhja-Küpros
Türgi, Põhja-Küpros
Miks olete huvitatud TRY-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida TRY e-posti uuendusedHankida TRY kursid oma telefoniHankida TRY valuutaandmete API oma ettevõttele