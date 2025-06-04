  1. Avaleht
TRY - Türgi liir

Türgi liir on Türgi valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Türgi liir vahetuskurss on TRY kuni USD kurss. Lira valuutakood on TRY ja valuuta sümbol on ₺. Allpool leiate Türgi liir kursid ja valuutakonverteri.

Türgi liir statistika

NimiTürgi liir
SümbolTL
Väiksem ühik1/100 = kuruş
Väiksema ühiku sümbolKr
Populaarseim TRY konverteerimineTRY kuni USD
Populaarseim TRY graafikTRY kuni USD graafik

Türgi liir profiil

HüüdnimedKağıt, Mangır, Papel
MündidSageli kasutatud: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Harva kasutatud: 1Kr
PangatähedSageli kasutatud: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
KeskpankTürgi Vabariigi Keskpank
Kasutajad
Türgi, Põhja-Küpros

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17721
GBP / EUR1.14648
USD / JPY156.522
GBP / USD1.34964
USD / CHF0.789802
USD / CAD1.36708
EUR / JPY184.259
AUD / USD0.671139

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%