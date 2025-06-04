  1. Avaleht
TOP - Tonga pa'anga

Tonga pa'anga on Tonga valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Tonga pa'anga vahetuskurss on TOP kuni USD kurss. Pa'anga valuutakood on TOP ja valuuta sümbol on T$. Allpool leiate Tonga pa'anga kursid ja valuutakonverteri.

Tonga pa'anga statistika

NimiTonga pa'anga
SümbolT$
Väiksem ühik1/100 = Seniti
Väiksema ühiku sümbolSeniti
Populaarseim TOP konverteerimineTOP kuni USD
Populaarseim TOP graafikTOP kuni USD graafik

Tonga pa'anga profiil

MündidSageli kasutatud: Seniti5, Seniti10, Seniti20, Seniti50
KeskpankTonga Rahvuslik Reservpank
Kasutajad
Tonga

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17721
GBP / EUR1.14648
USD / JPY156.522
GBP / USD1.34964
USD / CHF0.789802
USD / CAD1.36708
EUR / JPY184.259
AUD / USD0.671139

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%