TOP - Tonga pa'anga

Tonga pa'anga on Tonga valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Tonga pa'anga vahetuskurss on TOP kuni USD kurss. Pa'anga valuutakood on TOP ja valuuta sümbol on T$. Allpool leiate Tonga pa'anga kursid ja valuutakonverteri.