TND - Tuneesia dinaar

Tuneesia dinaar on Tuneesia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Tuneesia dinaar vahetuskurss on TND kuni USD kurss. Dinaarid valuutakood on TND ja valuuta sümbol on د.ت. Allpool leiate Tuneesia dinaar kursid ja valuutakonverteri.