TND - Tuneesia dinaar
Tuneesia dinaar on Tuneesia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Tuneesia dinaar vahetuskurss on TND kuni USD kurss. Dinaarid valuutakood on TND ja valuuta sümbol on د.ت. Allpool leiate Tuneesia dinaar kursid ja valuutakonverteri.
Tuneesia dinaar statistika
|Nimi
|Tuneesia dinaar
|Sümbol
|Dinaar
|Väiksem ühik
|Väiksema ühiku sümbol
|Populaarseim TND konverteerimine
|TND kuni USD
|Populaarseim TND graafik
|TND kuni USD graafik
Tuneesia dinaar profiil
|Kasutajad
Tuneesia
Tuneesia
