tnd
TND - Tuneesia dinaar

Tuneesia dinaar on Tuneesia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Tuneesia dinaar vahetuskurss on TND kuni USD kurss. Dinaarid valuutakood on TND ja valuuta sümbol on د.ت. Allpool leiate Tuneesia dinaar kursid ja valuutakonverteri.

Tuneesia dinaar statistika

NimiTuneesia dinaar
SümbolDinaar
Väiksem ühik
Väiksema ühiku sümbol
Populaarseim TND konverteerimineTND kuni USD
Populaarseim TND graafikTND kuni USD graafik

Tuneesia dinaar profiil

Kasutajad
Tuneesia

