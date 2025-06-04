  1. Avaleht
TMT - Türkmenistani manat

Türkmenistani manat on Türgi valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Türkmenistani manat vahetuskurss on TMT kuni USD kurss. Manatid valuutakood on TMT ja valuuta sümbol on T. Allpool leiate Türkmenistani manat kursid ja valuutakonverteri.

Türkmenistani manat statistika

NimiTürkmenistani manat
SümbolManat
Väiksem ühik
Väiksema ühiku sümbol
Populaarseim TMT konverteerimineTMT kuni USD
Populaarseim TMT graafikTMT kuni USD graafik

Türkmenistani manat profiil

Kasutajad
Türgi

