TMT - Türkmenistani manat
Türkmenistani manat on Türgi valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Türkmenistani manat vahetuskurss on TMT kuni USD kurss. Manatid valuutakood on TMT ja valuuta sümbol on T. Allpool leiate Türkmenistani manat kursid ja valuutakonverteri.
Türkmenistani manat statistika
|Nimi
|Türkmenistani manat
|Sümbol
|Manat
|Väiksem ühik
|Väiksema ühiku sümbol
|Populaarseim TMT konverteerimine
|TMT kuni USD
|Populaarseim TMT graafik
|TMT kuni USD graafik
Türkmenistani manat profiil
|Kasutajad
Türgi
Türgi
