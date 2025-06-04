  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. TJS

tjs
TJS - Tadžikistani somoni

Tadžikistani somoni on Tadžikistan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Tadžikistani somoni vahetuskurss on TJS kuni USD kurss. Somoni valuutakood on TJS ja valuuta sümbol on SM. Allpool leiate Tadžikistani somoni kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

tjs
TJSTadžikistani somoni

Tadžikistani somoni statistika

NimiTadžikistani somoni
SümbolSomoni
Väiksem ühik1/100 = Tadžikistani Somoni
Väiksema ühiku sümbolTadžikistani Somoni
Populaarseim TJS konverteerimineTJS kuni USD
Populaarseim TJS graafikTJS kuni USD graafik

Tadžikistani somoni profiil

MündidSageli kasutatud: Tadžikistani Somoni5, Tadžikistani Somoni10, Tadžikistani Somoni20, Tadžikistani Somoni25, Tadžikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
PangatähedSageli kasutatud: Tadžikistani Somoni1, Tadžikistani Somoni5, Tadžikistani Somoni20, Tadžikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
KeskpankTadžikistani Pank
Kasutajad
Tadžikistan

Miks olete huvitatud TJS-st?

Ma tahan...

Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida TJS e-posti uuendusedHankida TJS kursid oma telefoniHankida TJS valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17730
GBP / EUR1.14639
USD / JPY156.505
GBP / USD1.34964
USD / CHF0.789792
USD / CAD1.36704
EUR / JPY184.253
AUD / USD0.671129

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%