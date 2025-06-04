TJS - Tadžikistani somoni

Tadžikistani somoni on Tadžikistan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Tadžikistani somoni vahetuskurss on TJS kuni USD kurss. Somoni valuutakood on TJS ja valuuta sümbol on SM. Allpool leiate Tadžikistani somoni kursid ja valuutakonverteri.