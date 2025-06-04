TJS - Tadžikistani somoni
Tadžikistani somoni on Tadžikistan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Tadžikistani somoni vahetuskurss on TJS kuni USD kurss. Somoni valuutakood on TJS ja valuuta sümbol on SM. Allpool leiate Tadžikistani somoni kursid ja valuutakonverteri.
Tadžikistani somoni statistika
|Nimi
|Tadžikistani somoni
|Sümbol
|Somoni
|Väiksem ühik
|1/100 = Tadžikistani Somoni
|Väiksema ühiku sümbol
|Tadžikistani Somoni
|Populaarseim TJS konverteerimine
|TJS kuni USD
|Populaarseim TJS graafik
|TJS kuni USD graafik
Tadžikistani somoni profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Tadžikistani Somoni5, Tadžikistani Somoni10, Tadžikistani Somoni20, Tadžikistani Somoni25, Tadžikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Tadžikistani Somoni1, Tadžikistani Somoni5, Tadžikistani Somoni20, Tadžikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
|Keskpank
|Tadžikistani Pank
|Kasutajad
Tadžikistan
Miks olete huvitatud TJS-st?
