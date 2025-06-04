THB - Tai baat
Tai baat on Tai valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Tai baat vahetuskurss on THB kuni USD kurss. Baht valuutakood on THB ja valuuta sümbol on ฿. Allpool leiate Tai baat kursid ja valuutakonverteri.
Teade: Allpool näidatud THB kurss on rahvusvaheline (off-shore) kurss. Tais kasutatavad kursid võivad erineda.
Varajane valuuta Tais
Standardiseeritud tehases münditud mündid ja pangatähed anti ametlikult välja esmakordselt Tais Rattankosini ajastul; paberraha ilmus kuninglike võlakirjade kujul 1853. aastal. Sellele järgnesid peagi välismaiste pankade välja antud pangatähed. 1857. aastal sai Tai oma esimese münditootmismasina ja Tai hõbemünte hakati piirkonnas münditama. Münditootmine lihtsustati 1897. aastal, kui 11 nimiväärtust lihtsustati kaheks (satang ja baht) kümnendsüsteemi hõbe standardi alusel.
Tai Bahti tutvustus
Kuni 1880. aastani oli Tai Baht seotud Briti naelaga vahega 8 TBH 1 GBP kohta. See vahe muutus mitu korda, kuni Baht seoti uuesti Jaapani jeeniga pariteediga Teise maailmasõja ajal. Pärast sõda muutis valuuta oma seotust 20,8 Bahti 1 USA dollari kohta, seejärel 20 Bahti USA dollari kohta 1978. aastal ja 25 Bahti 1984. aastal.
Finantskriis
1997. aastal langes Tai finantskriisi. Baht kaotas poole oma väärtusest, mis tõi kaasa ujuva vahetuskursside režiimi kasutuselevõtu. Alates majanduslangusest on Tai Baht stabiliseerunud.
Mitte ametlikult kasutatakse Tai Bahti Laoses, Kambodžas ja Myanmaris.
Tai baat statistika
|Nimi
|Tai baat
|Sümbol
|฿
|Väiksem ühik
|1/100 = Satang
|Väiksema ühiku sümbol
|Satang
|Populaarseim THB konverteerimine
|THB kuni USD
|Populaarseim THB graafik
|THB kuni USD graafik
Tai baat profiil
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ฿20, ฿50, ฿100, ฿500, ฿1000
|Keskpank
|Tai Pank
|Kasutajad
Tai
Tai
Miks olete huvitatud THB-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida THB e-posti uuendusedHankida THB kursid oma telefoniHankida THB valuutaandmete API oma ettevõttele