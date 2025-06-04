THB - Tai baat

Varajane valuuta Tais

Standardiseeritud tehases münditud mündid ja pangatähed anti ametlikult välja esmakordselt Tais Rattankosini ajastul; paberraha ilmus kuninglike võlakirjade kujul 1853. aastal. Sellele järgnesid peagi välismaiste pankade välja antud pangatähed. 1857. aastal sai Tai oma esimese münditootmismasina ja Tai hõbemünte hakati piirkonnas münditama. Münditootmine lihtsustati 1897. aastal, kui 11 nimiväärtust lihtsustati kaheks (satang ja baht) kümnendsüsteemi hõbe standardi alusel.

Tai Bahti tutvustus

Kuni 1880. aastani oli Tai Baht seotud Briti naelaga vahega 8 TBH 1 GBP kohta. See vahe muutus mitu korda, kuni Baht seoti uuesti Jaapani jeeniga pariteediga Teise maailmasõja ajal. Pärast sõda muutis valuuta oma seotust 20,8 Bahti 1 USA dollari kohta, seejärel 20 Bahti USA dollari kohta 1978. aastal ja 25 Bahti 1984. aastal.

Finantskriis

1997. aastal langes Tai finantskriisi. Baht kaotas poole oma väärtusest, mis tõi kaasa ujuva vahetuskursside režiimi kasutuselevõtu. Alates majanduslangusest on Tai Baht stabiliseerunud.



Mitte ametlikult kasutatakse Tai Bahti Laoses, Kambodžas ja Myanmaris.