  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. SZL

szl
SZL - Svaasimaa lilangeni

Svaasimaa lilangeni on eSwatini valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Svaasimaa lilangeni vahetuskurss on SZL kuni USD kurss. Emalangeni valuutakood on SZL ja valuuta sümbol on E. Allpool leiate Svaasimaa lilangeni kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

szl
SZLSvaasimaa lilangeni

Svaasimaa lilangeni statistika

NimiSvaasimaa lilangeni
SümbolLilangeni
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbolSent
Populaarseim SZL konverteerimineSZL kuni USD
Populaarseim SZL graafikSZL kuni USD graafik

Svaasimaa lilangeni profiil

MündidSageli kasutatud: Sent10, Sent20, Sent50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
PangatähedSageli kasutatud: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
KeskpankeSwatini Keskpank
Kasutajad
eSwatini

Miks olete huvitatud SZL-st?

Ma tahan...

Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida SZL e-posti uuendusedHankida SZL kursid oma telefoniHankida SZL valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17730
GBP / EUR1.14639
USD / JPY156.505
GBP / USD1.34964
USD / CHF0.789792
USD / CAD1.36704
EUR / JPY184.253
AUD / USD0.671129

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%