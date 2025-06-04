SZL - Svaasimaa lilangeni
Svaasimaa lilangeni on eSwatini valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Svaasimaa lilangeni vahetuskurss on SZL kuni USD kurss. Emalangeni valuutakood on SZL ja valuuta sümbol on E. Allpool leiate Svaasimaa lilangeni kursid ja valuutakonverteri.
Svaasimaa lilangeni statistika
|Nimi
|Svaasimaa lilangeni
|Sümbol
|Lilangeni
|Väiksem ühik
|1/100 = Sent
|Väiksema ühiku sümbol
|Sent
|Populaarseim SZL konverteerimine
|SZL kuni USD
|Populaarseim SZL graafik
|SZL kuni USD graafik
Svaasimaa lilangeni profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Sent10, Sent20, Sent50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
|Keskpank
|eSwatini Keskpank
|Kasutajad
eSwatini
Miks olete huvitatud SZL-st?
