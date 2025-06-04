SZL - Svaasimaa lilangeni

Svaasimaa lilangeni on eSwatini valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Svaasimaa lilangeni vahetuskurss on SZL kuni USD kurss. Emalangeni valuutakood on SZL ja valuuta sümbol on E. Allpool leiate Svaasimaa lilangeni kursid ja valuutakonverteri.