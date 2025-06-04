  1. Avaleht
svc
SVC - El Salvadori koloon

El Salvadori koloon on El Salvador valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem El Salvadori koloon vahetuskurss on SVC kuni USD kurss. Koloonid valuutakood on SVC ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate El Salvadori koloon kursid ja valuutakonverteri.

Teade: Alates 2001. aastast lubab rahanduse integreerimise seadus USA dollari (USD) käivet Salvadoris fikseeritud vahetuskursiga 8,75 koloonat. Koloon on endiselt seaduslik maksevahend, kuid see ei ole enam käibel ja seda kasutatakse harva.

El Salvadori koloon statistika

NimiEl Salvadori koloon
Sümbol$
Väiksem ühik1/100 = Sentavo
Väiksema ühiku sümbol¢
Populaarseim SVC konverteerimineSVC kuni USD
Populaarseim SVC graafikSVC kuni USD graafik

El Salvadori koloon profiil

MündidSageli kasutatud: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Harva kasutatud: ¢1, ¢2, ¢3
PangatähedSageli kasutatud: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
Kasutajad
El Salvador

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17726
GBP / EUR1.14650
USD / JPY156.497
GBP / USD1.34972
USD / CHF0.789785
USD / CAD1.36709
EUR / JPY184.236
AUD / USD0.671139

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%