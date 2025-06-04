SVC - El Salvadori koloon
El Salvadori koloon on El Salvador valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem El Salvadori koloon vahetuskurss on SVC kuni USD kurss. Koloonid valuutakood on SVC ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate El Salvadori koloon kursid ja valuutakonverteri.
Teade: Alates 2001. aastast lubab rahanduse integreerimise seadus USA dollari (USD) käivet Salvadoris fikseeritud vahetuskursiga 8,75 koloonat. Koloon on endiselt seaduslik maksevahend, kuid see ei ole enam käibel ja seda kasutatakse harva.
El Salvadori koloon statistika
|Nimi
|El Salvadori koloon
|Sümbol
|$
|Väiksem ühik
|1/100 = Sentavo
|Väiksema ühiku sümbol
|¢
|Populaarseim SVC konverteerimine
|SVC kuni USD
|Populaarseim SVC graafik
|SVC kuni USD graafik
El Salvadori koloon profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Harva kasutatud: ¢1, ¢2, ¢3
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
|Kasutajad
El Salvador
El Salvador
Miks olete huvitatud SVC-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida SVC e-posti uuendusedHankida SVC kursid oma telefoniHankida SVC valuutaandmete API oma ettevõttele