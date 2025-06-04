SVC - El Salvadori koloon

El Salvadori koloon on El Salvador valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem El Salvadori koloon vahetuskurss on SVC kuni USD kurss. Koloonid valuutakood on SVC ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate El Salvadori koloon kursid ja valuutakonverteri.

Teade: Alates 2001. aastast lubab rahanduse integreerimise seadus USA dollari (USD) käivet Salvadoris fikseeritud vahetuskursiga 8,75 koloonat. Koloon on endiselt seaduslik maksevahend, kuid see ei ole enam käibel ja seda kasutatakse harva.