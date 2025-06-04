STN - São Tomé ja Príncipe dobra
São Tomé ja Príncipe dobra on São Tomé ja Príncipe valuuta. Dobras valuutakood on STN ja valuuta sümbol on Db. Allpool leiate São Tomé ja Príncipe dobra kursid ja valuutakonverteri.
São Tomé ja Príncipe dobra statistika
|Nimi
|São Tomé ja Príncipe dobra
|Sümbol
|Db
|Väiksem ühik
|1/100 = cêntimo
|Väiksema ühiku sümbol
|cêntimo
São Tomé ja Príncipe dobra profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
|Kasutajad
São Tomé ja Príncipe
São Tomé ja Príncipe
Miks olete huvitatud STN-st?
