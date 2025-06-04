  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. STN

stn
STN - São Tomé ja Príncipe dobra

São Tomé ja Príncipe dobra on São Tomé ja Príncipe valuuta. Dobras valuutakood on STN ja valuuta sümbol on Db. Allpool leiate São Tomé ja Príncipe dobra kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

stn
STNSão Tomé ja Príncipe dobra

São Tomé ja Príncipe dobra statistika

NimiSão Tomé ja Príncipe dobra
SümbolDb
Väiksem ühik1/100 = cêntimo
Väiksema ühiku sümbolcêntimo

São Tomé ja Príncipe dobra profiil

MündidSageli kasutatud: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
PangatähedSageli kasutatud: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
Kasutajad
São Tomé ja Príncipe

Miks olete huvitatud STN-st?

Ma tahan...

Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida STN e-posti uuendusedHankida STN kursid oma telefoniHankida STN valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17726
GBP / EUR1.14650
USD / JPY156.497
GBP / USD1.34972
USD / CHF0.789785
USD / CAD1.36709
EUR / JPY184.236
AUD / USD0.671139

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%