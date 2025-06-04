  1. Avaleht
SRD - Suriname dollar

Suriname dollar on Suriname valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Suriname dollar vahetuskurss on SRD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on SRD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Suriname dollar kursid ja valuutakonverteri.

SRDSuriname dollar

Suriname dollar statistika

NimiSuriname dollar
Sümbol$
Väiksem ühik
Väiksema ühiku sümbol
Populaarseim SRD konverteerimineSRD kuni USD
Populaarseim SRD graafikSRD kuni USD graafik

Suriname dollar profiil

Kasutajad
Suriname

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17726
GBP / EUR1.14650
USD / JPY156.497
GBP / USD1.34972
USD / CHF0.789785
USD / CAD1.36709
EUR / JPY184.236
AUD / USD0.671139

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%