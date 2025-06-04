SOS - Somaalia šilling
Somaalia šilling on Somalia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Somaalia šilling vahetuskurss on SOS kuni USD kurss. Šillingid valuutakood on SOS ja valuuta sümbol on S. Allpool leiate Somaalia šilling kursid ja valuutakonverteri.
Somaalia šilling statistika
|Nimi
|Somaalia šilling
|Sümbol
|S
|Väiksem ühik
|1/100 = Senti
|Väiksema ühiku sümbol
|Senti
|Populaarseim SOS konverteerimine
|SOS kuni USD
|Populaarseim SOS graafik
|SOS kuni USD graafik
Somaalia šilling profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Senti1, Senti5, Senti10, Senti50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: S5, S10, S20, S50, S100
|Keskpank
|Somalia keskpank
|Kasutajad
Somalia
Somalia
Miks olete huvitatud SOS-st?
