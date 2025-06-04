  1. Avaleht
SOS - Somaalia šilling

Somaalia šilling on Somalia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Somaalia šilling vahetuskurss on SOS kuni USD kurss. Šillingid valuutakood on SOS ja valuuta sümbol on S. Allpool leiate Somaalia šilling kursid ja valuutakonverteri.

SOSSomaalia šilling

Somaalia šilling statistika

NimiSomaalia šilling
SümbolS
Väiksem ühik1/100 = Senti
Väiksema ühiku sümbolSenti
Populaarseim SOS konverteerimineSOS kuni USD
Populaarseim SOS graafikSOS kuni USD graafik

Somaalia šilling profiil

MündidSageli kasutatud: Senti1, Senti5, Senti10, Senti50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
PangatähedSageli kasutatud: S5, S10, S20, S50, S100
KeskpankSomalia keskpank
Kasutajad
Somalia

Miks olete huvitatud SOS-st?

Ma tahan...

