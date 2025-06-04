SLL - Sierra Leone leone
Sierra Leone leone on Sierra Leone valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Sierra Leone leone vahetuskurss on SLL kuni USD kurss. Leoned valuutakood on SLL ja valuuta sümbol on Le. Allpool leiate Sierra Leone leone kursid ja valuutakonverteri.
SLL ja SLE on seaduslikud maksevahendid kuni märtsini 2023, vastavalt ISO 4217 MUUDATUSE NUMBRILE 173, mis avaldati 23. septembril 2022.
Sierra Leone leone statistika
|Nimi
|Sierra Leone leone
|Sümbol
|Le
|Väiksem ühik
|1/100 = Sent
|Väiksema ühiku sümbol
|c
|Populaarseim SLL konverteerimine
|SLL kuni USD
|Populaarseim SLL graafik
|SLL kuni USD graafik
Sierra Leone leone profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Le10, Le50, Le100, Le500
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Le1000, Le2000, Le5000, Le10000
|Keskpank
|Sierra Leone Pank
|Kasutajad
Sierra Leone
Sierra Leone
Miks olete huvitatud SLL-st?
