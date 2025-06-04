  1. Avaleht
SLL - Sierra Leone leone

Sierra Leone leone on Sierra Leone valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Sierra Leone leone vahetuskurss on SLL kuni USD kurss. Leoned valuutakood on SLL ja valuuta sümbol on Le. Allpool leiate Sierra Leone leone kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

SLL ja SLE on seaduslikud maksevahendid kuni märtsini 2023, vastavalt ISO 4217 MUUDATUSE NUMBRILE 173, mis avaldati 23. septembril 2022.

Sierra Leone leone statistika

NimiSierra Leone leone
SümbolLe
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbolc
Populaarseim SLL konverteerimineSLL kuni USD
Populaarseim SLL graafikSLL kuni USD graafik

Sierra Leone leone profiil

MündidSageli kasutatud: Le10, Le50, Le100, Le500
PangatähedSageli kasutatud: Le1000, Le2000, Le5000, Le10000
KeskpankSierra Leone Pank
Kasutajad
Sierra Leone

Miks olete huvitatud SLL-st?

Ma tahan...

