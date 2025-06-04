SLE - Sierra Leone leone
Sierra Leone leone on Sierra Leone valuuta. Leoned valuutakood on SLE. Allpool leiate Sierra Leone leone kursid ja valuutakonverteri.
SLE ja SLL on seaduslikud maksevahendid kuni märtsini 2023, vastavalt ISO 4217 MUUDATUSE NUMBRILE 173, mis avaldati 23. septembril 2022.
Sierra Leone leone statistika
|Nimi
|Sierra Leone leone
|Sümbol
|Le
|Väiksem ühik
|1/100 = Sent
|Väiksema ühiku sümbol
|c
Sierra Leone leone profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Le10, Le50, Le100, Le500
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Le1, Le2, Le5, Le10
|Keskpank
|Sierra Leone Pank
Miks olete huvitatud SLE-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida SLE e-posti uuendusedHankida SLE kursid oma telefoniHankida SLE valuutaandmete API oma ettevõttele