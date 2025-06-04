  1. Avaleht
sle
SLE - Sierra Leone leone

Sierra Leone leone on Sierra Leone valuuta. Leoned valuutakood on SLE. Allpool leiate Sierra Leone leone kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

sle
SLESierra Leone leone
SLE ja SLL on seaduslikud maksevahendid kuni märtsini 2023, vastavalt ISO 4217 MUUDATUSE NUMBRILE 173, mis avaldati 23. septembril 2022.

Sierra Leone leone statistika

NimiSierra Leone leone
SümbolLe
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbolc

Sierra Leone leone profiil

MündidSageli kasutatud: Le10, Le50, Le100, Le500
PangatähedSageli kasutatud: Le1, Le2, Le5, Le10
KeskpankSierra Leone Pank

