SHP - Saint Helena nael

Saint Helena nael on Püha Helena valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Saint Helena nael vahetuskurss on SHP kuni USD kurss. Naelad valuutakood on SHP ja valuuta sümbol on £. Allpool leiate Saint Helena nael kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

Saint Helena nael statistika

NimiSaint Helena nael
Sümbol£
Väiksem ühik1/100 = Püha Helena nael
Väiksema ühiku sümbolp
Populaarseim SHP konverteerimineSHP kuni USD
Populaarseim SHP graafikSHP kuni USD graafik

Saint Helena nael profiil

MündidSageli kasutatud: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
PangatähedSageli kasutatud: £5, £10, £20
Kasutajad
Püha Helena

Miks olete huvitatud SHP-st?

Ma tahan...

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17725
GBP / EUR1.14660
USD / JPY156.494
GBP / USD1.34984
USD / CHF0.789774
USD / CAD1.36702
EUR / JPY184.233
AUD / USD0.671174

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%