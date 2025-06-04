SHP - Saint Helena nael
Saint Helena nael on Püha Helena valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Saint Helena nael vahetuskurss on SHP kuni USD kurss. Naelad valuutakood on SHP ja valuuta sümbol on £. Allpool leiate Saint Helena nael kursid ja valuutakonverteri.
Saint Helena nael statistika
|Nimi
|Saint Helena nael
|Sümbol
|£
|Väiksem ühik
|1/100 = Püha Helena nael
|Väiksema ühiku sümbol
|p
|Populaarseim SHP konverteerimine
|SHP kuni USD
|Populaarseim SHP graafik
|SHP kuni USD graafik
Saint Helena nael profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: £5, £10, £20
|Kasutajad
Püha Helena
Püha Helena
Miks olete huvitatud SHP-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida SHP e-posti uuendusedHankida SHP kursid oma telefoniHankida SHP valuutaandmete API oma ettevõttele