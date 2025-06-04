  1. Avaleht
sgd
SGD - Singapuri dollar

Singapuri dollar on Singapur valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Singapuri dollar vahetuskurss on SGD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on SGD ja valuuta sümbol on S$. Allpool leiate Singapuri dollar kursid ja valuutakonverteri.

Singapuri valuutad enne koloniseerimist
Juba 8. sajandil pKr tutvustasid Hiina kaupmehed Malaisia poolsaare esimest dokumenteeritud valuutat. Kuna sel ajal ei olnud ametlikku valuutat, kasutasid Singapuri kaupmehed tavaliselt Hispaania ja Mehhiko dollareid. Paberraha hakkas poolsaarel ilmuma 18. ja 19. sajandil, mille väljastasid eraettevõtted nagu Aasia Panganduse Korporatsioon, India Ühispank ja Shanghai Panganduse Korporatsioon.

Singapuri valuuta kolooniana
Briti kolooniana hakkas Singapur 1845. aastal kasutama Straits Dollarit. Straits Dollar oli koloonia ametlik valuuta peaaegu sajandi, kuni see asendati 1939. aastal Malaisia dollariga, millel oli lühike katkestus Jaapani okupatsiooni ajal. 1953. aastal asendati Malaisia dollar Malaisia ja Briti Borneo dollariga.

Iseseisva Singapuri valuuta
Singapur sai 1965. aastal iseseisvaks riigiks, tuntud kui Singapuri Vabariik. Uus riik asutas Valuuta Komisjonide Nõukogu, mis tutvustas Singapuri dollarit, mille esimene pangatähtede seeria väljastati 1967. aastal. Need pangatähed olid tuntud kui 'Orhidee' pangatähed ja neid sai vahetada Malaisia dollariga pariteedis kuni 1973. aastani. Valuuta oli algselt seotud Briti naelaga vahetuskursiga 60 SGD 7 GBP kohta. Valuuta seoti uuesti USA dollariga ja seejärel kaaluva valuutakorviga. 1985. aastal võttis Singapuri dollar kasutusele turupõhise lähenemise ja lubati vabalt liikuda, kuigi seda jälgiti endiselt hoolikalt. 2002. aastal lõpetati Valuuta Komisjonide Nõukogu tegevus ning nõukogu funktsioonid anti Singapuri Rahandusasutusele.

Singapuri dollar statistika

NimiSingapuri dollar
Sümbol$
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbol
Populaarseim SGD konverteerimineSGD kuni USD
Populaarseim SGD graafikSGD kuni USD graafik

Singapuri dollar profiil

HüüdnimedSing
MündidSageli kasutatud: S¢5, S¢10, S¢20, S¢50, $1
Harva kasutatud: S¢1
PangatähedSageli kasutatud: $2, $5, $10, $50
Harva kasutatud: $1, $20, $25, $100, $500, $1000, $10000
KeskpankSingapuri Rahandusasutus
Kasutajad
Singapur

