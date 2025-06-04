  1. Avaleht
SEK - Rootsi kroon

Rootsi kroon on Rootsi valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Rootsi kroon vahetuskurss on SEK kuni USD kurss. Kroonid valuutakood on SEK ja valuuta sümbol on kr. Allpool leiate Rootsi kroon kursid ja valuutakonverteri.

Varajane valuuta Rootsis
Keskaegadel kasutas Rootsi hõbedast valuutat. 1625. aastal tutvustati aga vaskmünte ja valuutasüsteem vahetati bimetallilise standardi vastu. 1745. aastal lõpetas Rootsi oma vaskstandardi, andis välja lunastamatuid pangatähti ja kehtestas konverteerimata paberist standardi. Inflatsiooni ja suurte majandusprobleemide tõttu devalveerus valuuta ja Rootsi naasis hõbedast standardi süsteemi 1776. aastal.

Rootsi Riksdalerist Rootsi kroonani
Valuuta, mida kasutati 17. sajandist kuni 1873. aastani, oli Riksdaler. Süsteem oli üsna keeruline, alamühikuteks olid mark, öre, pennings, skillingars ja runstyckens. 1855. aastal võttis Rootsi kasutusele kümnendsüsteemi, kui nad tutvustasid Riksdalerist uut versiooni: Risksdaler Riksmynt. Rootsi kroon sai esmakordselt olemasolevaks, kui Rootsi nõustus liituma Skandinaavia Rahaliiduga 1873. aastal koos Taani ja Norra. Kõik osalised riigid fikseerisid oma valuutad kuldse pariteedi alusel, et luua rahanduse stabiilsus. See liit kestis kuni Esimese maailmasõjani, kui riigid kaotasid oma kuldse sideme. Rootsi hoidis krooni valuutat pärast rahaliidu lõpetamist.

SEK ja euro
1994. aasta liitumislepinguga peaks Rootsi liituma eurotsooniga ja võtma kasutusele euro. 2003. aastal toimus aga referendum, mille tulemusena oli 56% vastuseis liitumisele. Endiselt käib palju arutelu selle üle, kas riigi huvides oleks liituda, ja seetõttu on euro kasutuselevõtt viibinud.

Rootsi kroon statistika

NimiRootsi kroon
Sümbolkr
Väiksem ühik1/100 = örid (lõpetatud)
Väiksema ühiku sümbolörid (lõpetatud)
Populaarseim SEK konverteerimineSEK kuni USD
Populaarseim SEK graafikSEK kuni USD graafik

Rootsi kroon profiil

Hüüdnimedspänn, stålar, slant, bagare, bagis, pix, daler, para, lök, papp, riksdaler
MündidSageli kasutatud: kr1, kr5, kr10
PangatähedSageli kasutatud: kr20, kr50, kr100, kr200, kr500
Harva kasutatud: kr1000
KeskpankSveriges Riksbank
Kasutajad
Rootsi

