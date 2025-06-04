SCR - Seišelli ruupia
Seišelli ruupia on Seychellid valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Seišelli ruupia vahetuskurss on SCR kuni USD kurss. Rupiad valuutakood on SCR ja valuuta sümbol on ₨. Allpool leiate Seišelli ruupia kursid ja valuutakonverteri.
Seišelli ruupia statistika
|Nimi
|Seišelli ruupia
|Sümbol
|₨
|Väiksem ühik
|1/100 = Sent
|Väiksema ühiku sümbol
|Sent
|Populaarseim SCR konverteerimine
|SCR kuni USD
|Populaarseim SCR graafik
|SCR kuni USD graafik
Seišelli ruupia profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Sent1, Sent5, Sent10, Sent25, ₨1, ₨5
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ₨50, ₨100, ₨500
|Keskpank
|Seychellide Keskpank
|Kasutajad
Seychellid
Seychellid
