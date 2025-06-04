  1. Avaleht
SCR - Seišelli ruupia

Seišelli ruupia on Seychellid valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Seišelli ruupia vahetuskurss on SCR kuni USD kurss. Rupiad valuutakood on SCR ja valuuta sümbol on ₨. Allpool leiate Seišelli ruupia kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

Seišelli ruupia statistika

NimiSeišelli ruupia
Sümbol
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbolSent
Populaarseim SCR konverteerimineSCR kuni USD
Populaarseim SCR graafikSCR kuni USD graafik

Seišelli ruupia profiil

MündidSageli kasutatud: Sent1, Sent5, Sent10, Sent25, ₨1, ₨5
PangatähedSageli kasutatud: ₨50, ₨100, ₨500
KeskpankSeychellide Keskpank
Kasutajad
Seychellid

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17725
GBP / EUR1.14660
USD / JPY156.494
GBP / USD1.34984
USD / CHF0.789774
USD / CAD1.36702
EUR / JPY184.233
AUD / USD0.671174

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%