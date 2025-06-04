SBD - Saalomoni Saarte dollar

Saalomoni Saarte dollar on Solomoni Saared valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Saalomoni Saarte dollar vahetuskurss on SBD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on SBD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Saalomoni Saarte dollar kursid ja valuutakonverteri.