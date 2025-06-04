SBD - Saalomoni Saarte dollar
Saalomoni Saarte dollar on Solomoni Saared valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Saalomoni Saarte dollar vahetuskurss on SBD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on SBD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Saalomoni Saarte dollar kursid ja valuutakonverteri.
Saalomoni Saarte dollar statistika
|Nimi
|Saalomoni Saarte dollar
|Sümbol
|$
|Väiksem ühik
|Väiksema ühiku sümbol
|Populaarseim SBD konverteerimine
|SBD kuni USD
|Populaarseim SBD graafik
|SBD kuni USD graafik
Saalomoni Saarte dollar profiil
|Kasutajad
Solomoni Saared
Solomoni Saared
Miks olete huvitatud SBD-st?
