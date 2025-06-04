  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. SAR

sar
SAR - Saudi Araabia riaal

Saudi Araabia riaal on Saudi Araabia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Saudi Araabia riaal vahetuskurss on SAR kuni USD kurss. Riyalid valuutakood on SAR ja valuuta sümbol on ﷼. Allpool leiate Saudi Araabia riaal kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

sar
SARSaudi Araabia riaal

Enne 20. sajandit ringleidisid Araabias välisvaluutad, nagu Maria Theresa thalerid ja Briti kuldse sovereignid, rahanduse vajaduste rahuldamiseks, kus 1 kuldne sovereign oli võrdne 5 Theresa thaleriga. 1900. aastate alguses anti välja Hejazi riyal ametliku valuutana.

Kui Saudi Araabia loodi 1932. aastal, tutvustati Saudi riyali. Vahetuskurss on oma ajaloos mitmeid kordi muutunud, kus 1 riyal oli algselt võrdne 22 qurushi mündiga. 1960. aastal muudeti valuuta 20 qurushi mündiks, mis oli võrdne 1 riyaliga. 1952. aastal asutati Saudi Araabia Rahandusagentuur (SAMA), kus viidi läbi mitmeid reforme, et luua ühtne valuutasüsteem. 1963. aastal dekimeeriti valuuta ja tutvustati uut alamühikut nimega halala, jagades riyali 100 võrdseks osaks.

Saudi Araabia riaal statistika

NimiSaudi Araabia riaal
Sümbol
Väiksem ühik1/100 = Halala
Väiksema ühiku sümbolHalala
Populaarseim SAR konverteerimineSAR kuni USD
Populaarseim SAR graafikSAR kuni USD graafik

Saudi Araabia riaal profiil

MündidSageli kasutatud: Halala5, Halala10, Halala25, Halala50, Halala100
PangatähedSageli kasutatud: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50, ﷼100, ﷼500
KeskpankSaudi Araabia Rahandusagentuur
Kasutajad
Saudi Araabia

Miks olete huvitatud SAR-st?

Ma tahan...

Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida SAR e-posti uuendusedHankida SAR kursid oma telefoniHankida SAR valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17725
GBP / EUR1.14660
USD / JPY156.494
GBP / USD1.34984
USD / CHF0.789774
USD / CAD1.36702
EUR / JPY184.233
AUD / USD0.671174

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%