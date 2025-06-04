SAR - Saudi Araabia riaal
Saudi Araabia riaal on Saudi Araabia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Saudi Araabia riaal vahetuskurss on SAR kuni USD kurss. Riyalid valuutakood on SAR ja valuuta sümbol on ﷼. Allpool leiate Saudi Araabia riaal kursid ja valuutakonverteri.
Enne 20. sajandit ringleidisid Araabias välisvaluutad, nagu Maria Theresa thalerid ja Briti kuldse sovereignid, rahanduse vajaduste rahuldamiseks, kus 1 kuldne sovereign oli võrdne 5 Theresa thaleriga. 1900. aastate alguses anti välja Hejazi riyal ametliku valuutana.
Kui Saudi Araabia loodi 1932. aastal, tutvustati Saudi riyali. Vahetuskurss on oma ajaloos mitmeid kordi muutunud, kus 1 riyal oli algselt võrdne 22 qurushi mündiga. 1960. aastal muudeti valuuta 20 qurushi mündiks, mis oli võrdne 1 riyaliga. 1952. aastal asutati Saudi Araabia Rahandusagentuur (SAMA), kus viidi läbi mitmeid reforme, et luua ühtne valuutasüsteem. 1963. aastal dekimeeriti valuuta ja tutvustati uut alamühikut nimega halala, jagades riyali 100 võrdseks osaks.
Saudi Araabia riaal statistika
|Nimi
|Saudi Araabia riaal
|Sümbol
|﷼
|Väiksem ühik
|1/100 = Halala
|Väiksema ühiku sümbol
|Halala
|Populaarseim SAR konverteerimine
|SAR kuni USD
|Populaarseim SAR graafik
|SAR kuni USD graafik
Saudi Araabia riaal profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Halala5, Halala10, Halala25, Halala50, Halala100
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50, ﷼100, ﷼500
|Keskpank
|Saudi Araabia Rahandusagentuur
|Kasutajad
Saudi Araabia
Saudi Araabia
Miks olete huvitatud SAR-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida SAR e-posti uuendusedHankida SAR kursid oma telefoniHankida SAR valuutaandmete API oma ettevõttele