SAR - Saudi Araabia riaal

Enne 20. sajandit ringleidisid Araabias välisvaluutad, nagu Maria Theresa thalerid ja Briti kuldse sovereignid, rahanduse vajaduste rahuldamiseks, kus 1 kuldne sovereign oli võrdne 5 Theresa thaleriga. 1900. aastate alguses anti välja Hejazi riyal ametliku valuutana.

Kui Saudi Araabia loodi 1932. aastal, tutvustati Saudi riyali. Vahetuskurss on oma ajaloos mitmeid kordi muutunud, kus 1 riyal oli algselt võrdne 22 qurushi mündiga. 1960. aastal muudeti valuuta 20 qurushi mündiks, mis oli võrdne 1 riyaliga. 1952. aastal asutati Saudi Araabia Rahandusagentuur (SAMA), kus viidi läbi mitmeid reforme, et luua ühtne valuutasüsteem. 1963. aastal dekimeeriti valuuta ja tutvustati uut alamühikut nimega halala, jagades riyali 100 võrdseks osaks.