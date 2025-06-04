RWF - Rwanda frank
Rwanda frank on Rwanda valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Rwanda frank vahetuskurss on RWF kuni USD kurss. Frankid valuutakood on RWF ja valuuta sümbol on R₣. Allpool leiate Rwanda frank kursid ja valuutakonverteri.
Rwanda frank statistika
|Nimi
|Rwanda frank
|Sümbol
|Frank
|Väiksem ühik
|1/100 = Sentime
|Väiksema ühiku sümbol
|Sentime
|Populaarseim RWF konverteerimine
|RWF kuni USD
|Populaarseim RWF graafik
|RWF kuni USD graafik
Rwanda frank profiil
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Frank100, Frank500, Frank1000, Frank5000
|Kasutajad
Rwanda
Rwanda
