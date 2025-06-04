  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. RWF

rwf
RWF - Rwanda frank

Rwanda frank on Rwanda valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Rwanda frank vahetuskurss on RWF kuni USD kurss. Frankid valuutakood on RWF ja valuuta sümbol on R₣. Allpool leiate Rwanda frank kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

rwf
RWFRwanda frank

Rwanda frank statistika

NimiRwanda frank
SümbolFrank
Väiksem ühik1/100 = Sentime
Väiksema ühiku sümbolSentime
Populaarseim RWF konverteerimineRWF kuni USD
Populaarseim RWF graafikRWF kuni USD graafik

Rwanda frank profiil

PangatähedSageli kasutatud: Frank100, Frank500, Frank1000, Frank5000
Kasutajad
Rwanda

Miks olete huvitatud RWF-st?

Ma tahan...

Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida RWF e-posti uuendusedHankida RWF kursid oma telefoniHankida RWF valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17726
GBP / EUR1.14656
USD / JPY156.488
GBP / USD1.34980
USD / CHF0.789771
USD / CAD1.36706
EUR / JPY184.228
AUD / USD0.671185

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%