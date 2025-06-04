  1. Avaleht
RSD - Serbia dinaar

Serbia dinaar on Serbia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Serbia dinaar vahetuskurss on RSD kuni USD kurss. Dinaarid valuutakood on RSD ja valuuta sümbol on Дин.. Allpool leiate Serbia dinaar kursid ja valuutakonverteri.

Serbia dinaar statistika

NimiSerbia dinaar
SümbolРСД
Väiksem ühik1/100 = Raha
Väiksema ühiku sümbolRaha
Populaarseim RSD konverteerimineRSD kuni USD
Populaarseim RSD graafikRSD kuni USD graafik

Serbia dinaar profiil

HüüdnimedGlava
MündidSageli kasutatud: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
PangatähedSageli kasutatud: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Harva kasutatud: РСД2000, РСД5000
KeskpankSerbia Rahvuspank
Kasutajad
Serbia

