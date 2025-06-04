RSD - Serbia dinaar
Serbia dinaar on Serbia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Serbia dinaar vahetuskurss on RSD kuni USD kurss. Dinaarid valuutakood on RSD ja valuuta sümbol on Дин.. Allpool leiate Serbia dinaar kursid ja valuutakonverteri.
Serbia dinaar statistika
|Nimi
|Serbia dinaar
|Sümbol
|РСД
|Väiksem ühik
|1/100 = Raha
|Väiksema ühiku sümbol
|Raha
|Populaarseim RSD konverteerimine
|RSD kuni USD
|Populaarseim RSD graafik
|RSD kuni USD graafik
Serbia dinaar profiil
|Hüüdnimed
|Glava
|Mündid
|Sageli kasutatud: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Harva kasutatud: РСД2000, РСД5000
|Keskpank
|Serbia Rahvuspank
|Kasutajad
Serbia
Serbia
