RON - Rumeenia leu
Rumeenia leu on Rumeenia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Rumeenia leu vahetuskurss on RON kuni USD kurss. Lei valuutakood on RON ja valuuta sümbol on lei. Allpool leiate Rumeenia leu kursid ja valuutakonverteri.
Rumeenia leu statistika
|Nimi
|Rumeenia leu
|Sümbol
|lei
|Väiksem ühik
|1/100 = Raha
|Väiksema ühiku sümbol
|Raha
|Populaarseim RON konverteerimine
|RON kuni USD
|Populaarseim RON graafik
|RON kuni USD graafik
Rumeenia leu profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Raha10, Raha50
Harva kasutatud: Raha1, Raha5
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Harva kasutatud: lei200, lei500
|Keskpank
|Rumeenia Rahvuspank
|Kasutajad
Rumeenia
Rumeenia
Miks olete huvitatud RON-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida RON e-posti uuendusedHankida RON kursid oma telefoniHankida RON valuutaandmete API oma ettevõttele