RON - Rumeenia leu

Rumeenia leu on Rumeenia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Rumeenia leu vahetuskurss on RON kuni USD kurss. Lei valuutakood on RON ja valuuta sümbol on lei. Allpool leiate Rumeenia leu kursid ja valuutakonverteri.

Rumeenia leu statistika

NimiRumeenia leu
Sümbollei
Väiksem ühik1/100 = Raha
Väiksema ühiku sümbolRaha
Populaarseim RON konverteerimineRON kuni USD
Populaarseim RON graafikRON kuni USD graafik

Rumeenia leu profiil

MündidSageli kasutatud: Raha10, Raha50
Harva kasutatud: Raha1, Raha5
PangatähedSageli kasutatud: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Harva kasutatud: lei200, lei500
KeskpankRumeenia Rahvuspank
Kasutajad
Rumeenia

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17726
GBP / EUR1.14656
USD / JPY156.488
GBP / USD1.34980
USD / CHF0.789771
USD / CAD1.36706
EUR / JPY184.228
AUD / USD0.671185

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%