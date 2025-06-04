  1. Avaleht
PYG - Paraguay guaranii

Paraguay guaranii on Paraguay valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Paraguay guaranii vahetuskurss on PYG kuni USD kurss. Guarani valuutakood on PYG ja valuuta sümbol on Gs. Allpool leiate Paraguay guaranii kursid ja valuutakonverteri.

Paraguay guaranii statistika

NimiParaguay guaranii
SümbolGs
Väiksem ühik1/100 = Céntimo
Väiksema ühiku sümbolCéntimo
Populaarseim PYG konverteeriminePYG kuni USD
Populaarseim PYG graafikPYG kuni USD graafik

Paraguay guaranii profiil

MündidSageli kasutatud: Gs50, Gs100, Gs500
PangatähedSageli kasutatud: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
KeskpankBanco Central del Paraguay
Kasutajad
Paraguay

Miks olete huvitatud PYG-st?

