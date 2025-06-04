PYG - Paraguay guaranii
Paraguay guaranii on Paraguay valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Paraguay guaranii vahetuskurss on PYG kuni USD kurss. Guarani valuutakood on PYG ja valuuta sümbol on Gs. Allpool leiate Paraguay guaranii kursid ja valuutakonverteri.
Paraguay guaranii statistika
|Nimi
|Paraguay guaranii
|Sümbol
|Gs
|Väiksem ühik
|1/100 = Céntimo
|Väiksema ühiku sümbol
|Céntimo
|Populaarseim PYG konverteerimine
|PYG kuni USD
|Populaarseim PYG graafik
|PYG kuni USD graafik
Paraguay guaranii profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Gs50, Gs100, Gs500
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
|Keskpank
|Banco Central del Paraguay
|Kasutajad
Paraguay
Paraguay
Miks olete huvitatud PYG-st?
