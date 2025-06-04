  1. Avaleht
PLN - Poola zlott

Poola zlott on Poola valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Poola zlott vahetuskurss on PLN kuni USD kurss. Zlotyh valuutakood on PLN ja valuuta sümbol on zł. Allpool leiate Poola zlott kursid ja valuutakonverteri.

Poola zlott statistika

NimiPoola zlott
Sümbol
Väiksem ühik1/100 = Grosze/Groszey
Väiksema ühiku sümbolgr
Populaarseim PLN konverteeriminePLN kuni USD
Populaarseim PLN graafikPLN kuni USD graafik

Poola zlott profiil

MündidSageli kasutatud: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
PangatähedSageli kasutatud: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
KeskpankPoola rahvuslik pank
Kasutajad
Poola

