PLN - Poola zlott
Poola zlott on Poola valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Poola zlott vahetuskurss on PLN kuni USD kurss. Zlotyh valuutakood on PLN ja valuuta sümbol on zł. Allpool leiate Poola zlott kursid ja valuutakonverteri.
Poola zlott statistika
|Nimi
|Poola zlott
|Sümbol
|zł
|Väiksem ühik
|1/100 = Grosze/Groszey
|Väiksema ühiku sümbol
|gr
|Populaarseim PLN konverteerimine
|PLN kuni USD
|Populaarseim PLN graafik
|PLN kuni USD graafik
Poola zlott profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
|Keskpank
|Poola rahvuslik pank
|Kasutajad
Poola
Miks olete huvitatud PLN-st?
