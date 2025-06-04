PKR - Pakistani ruupia

Valuuta Briti Indias

Suurem osa Pakistanis rahanduse ajaloost on seotud Indias toimuva ajalooga, kuna Pakistan kuulus Indiale kuni 1947. aastani. 1825. aastal võttis Briti India kasutusele hõbedastandardil põhineva süsteemi, mis põhines ruupial ja seda kasutati kuni 20. sajandi lõpuni. Kuigi India oli Briti koloonia, ei ole ta kunagi aktsepteerinud naela. 1866. aastal kukkusid finantsasutused kokku ja paberraha kontroll anti Briti valitsusele, presidendi pangad likvideeriti aasta hiljem. Samal aastal anti välja Victoria portree seeria pangatähti kuninganna Victoria auks, mis jäi kasutusele umbes 50 aastaks.

Pakistani ruupia pärast iseseisvust

Kui Pakistan sai iseseisvaks 1947. aastal, kasutati ajutise valuutana India ruupiaid, millel oli Pakistani tempel. Aasta hiljem, 1948. aastal, tutvustati Pakistani ruupiat, hoides selle seotust Briti naelaga. 1961. aastal dekimeeriti Pakistani ruupia ja annad asendati paistega. Pakistani ruupia muutus 1982. aastal reguleeritud hõljumisrežiimiks.