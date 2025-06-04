PKR - Pakistani ruupia
Pakistani ruupia on Pakistan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Pakistani ruupia vahetuskurss on PKR kuni USD kurss. Rupiad valuutakood on PKR ja valuuta sümbol on ₨. Allpool leiate Pakistani ruupia kursid ja valuutakonverteri.
Valuuta Briti Indias
Suurem osa Pakistanis rahanduse ajaloost on seotud Indias toimuva ajalooga, kuna Pakistan kuulus Indiale kuni 1947. aastani. 1825. aastal võttis Briti India kasutusele hõbedastandardil põhineva süsteemi, mis põhines ruupial ja seda kasutati kuni 20. sajandi lõpuni. Kuigi India oli Briti koloonia, ei ole ta kunagi aktsepteerinud naela. 1866. aastal kukkusid finantsasutused kokku ja paberraha kontroll anti Briti valitsusele, presidendi pangad likvideeriti aasta hiljem. Samal aastal anti välja Victoria portree seeria pangatähti kuninganna Victoria auks, mis jäi kasutusele umbes 50 aastaks.
Pakistani ruupia pärast iseseisvust
Kui Pakistan sai iseseisvaks 1947. aastal, kasutati ajutise valuutana India ruupiaid, millel oli Pakistani tempel. Aasta hiljem, 1948. aastal, tutvustati Pakistani ruupiat, hoides selle seotust Briti naelaga. 1961. aastal dekimeeriti Pakistani ruupia ja annad asendati paistega. Pakistani ruupia muutus 1982. aastal reguleeritud hõljumisrežiimiks.
Pakistani ruupia statistika
|Nimi
|Pakistani ruupia
|Sümbol
|₨
|Väiksem ühik
|1/100 = Paisa
|Väiksema ühiku sümbol
|Paisa
|Populaarseim PKR konverteerimine
|PKR kuni USD
|Populaarseim PKR graafik
|PKR kuni USD graafik
Pakistani ruupia profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: ₨1, ₨2, ₨5
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ₨10, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨20
|Keskpank
|Pakistani riigipank
|Kasutajad
Pakistan
Pakistan
Miks olete huvitatud PKR-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida PKR e-posti uuendusedHankida PKR kursid oma telefoniHankida PKR valuutaandmete API oma ettevõttele