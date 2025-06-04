PHP - Filipiini peeso
Filipiini peeso on Filipiinid valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Filipiini peeso vahetuskurss on PHP kuni USD kurss. Pesod valuutakood on PHP ja valuuta sümbol on ₱. Allpool leiate Filipiini peeso kursid ja valuutakonverteri.
Filipiini peeso statistika
|Nimi
|Filipiini peeso
|Sümbol
|₱
|Väiksem ühik
|1/100 = Sentimo
|Väiksema ühiku sümbol
|Sentimo
|Populaarseim PHP konverteerimine
|PHP kuni USD
|Populaarseim PHP graafik
|PHP kuni USD graafik
Filipiini peeso profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Harva kasutatud: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Harva kasutatud: ₱5, ₱10
|Keskpank
|Filipiinide keskpank
|Kasutajad
Filipiinid
Miks olete huvitatud PHP-st?
