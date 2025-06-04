  1. Avaleht
php
PHP - Filipiini peeso

Filipiini peeso on Filipiinid valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Filipiini peeso vahetuskurss on PHP kuni USD kurss. Pesod valuutakood on PHP ja valuuta sümbol on ₱. Allpool leiate Filipiini peeso kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

php
PHPFilipiini peeso

Filipiini peeso statistika

NimiFilipiini peeso
Sümbol
Väiksem ühik1/100 = Sentimo
Väiksema ühiku sümbolSentimo
Populaarseim PHP konverteeriminePHP kuni USD
Populaarseim PHP graafikPHP kuni USD graafik

Filipiini peeso profiil

MündidSageli kasutatud: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Harva kasutatud: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
PangatähedSageli kasutatud: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Harva kasutatud: ₱5, ₱10
KeskpankFilipiinide keskpank
Kasutajad
Filipiinid

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17701
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.567
GBP / USD1.34941
USD / CHF0.789968
USD / CAD1.36703
EUR / JPY184.281
AUD / USD0.670896

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%