PGK - Paapua Uus-Guinea kina

Paapua Uus-Guinea kina on Papua Uus-Guinea valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Paapua Uus-Guinea kina vahetuskurss on PGK kuni USD kurss. Kina valuutakood on PGK ja valuuta sümbol on K. Allpool leiate Paapua Uus-Guinea kina kursid ja valuutakonverteri.