PGK - Paapua Uus-Guinea kina
Paapua Uus-Guinea kina on Papua Uus-Guinea valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Paapua Uus-Guinea kina vahetuskurss on PGK kuni USD kurss. Kina valuutakood on PGK ja valuuta sümbol on K. Allpool leiate Paapua Uus-Guinea kina kursid ja valuutakonverteri.
Paapua Uus-Guinea kina statistika
|Nimi
|Paapua Uus-Guinea kina
|Sümbol
|K
|Väiksem ühik
|1/100 = Toea
|Väiksema ühiku sümbol
|Toea
|Populaarseim PGK konverteerimine
|PGK kuni USD
|Populaarseim PGK graafik
|PGK kuni USD graafik
Paapua Uus-Guinea kina profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: K2, K5, K10, K20, K50, K100
|Keskpank
|Papua Uus-Guinea Pank
|Kasutajad
Papua Uus-Guinea
Papua Uus-Guinea
Miks olete huvitatud PGK-st?
