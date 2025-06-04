  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. PGK

pgk
PGK - Paapua Uus-Guinea kina

Paapua Uus-Guinea kina on Papua Uus-Guinea valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Paapua Uus-Guinea kina vahetuskurss on PGK kuni USD kurss. Kina valuutakood on PGK ja valuuta sümbol on K. Allpool leiate Paapua Uus-Guinea kina kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

pgk
PGKPaapua Uus-Guinea kina

Paapua Uus-Guinea kina statistika

NimiPaapua Uus-Guinea kina
SümbolK
Väiksem ühik1/100 = Toea
Väiksema ühiku sümbolToea
Populaarseim PGK konverteeriminePGK kuni USD
Populaarseim PGK graafikPGK kuni USD graafik

Paapua Uus-Guinea kina profiil

MündidSageli kasutatud: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
PangatähedSageli kasutatud: K2, K5, K10, K20, K50, K100
KeskpankPapua Uus-Guinea Pank
Kasutajad
Papua Uus-Guinea

Miks olete huvitatud PGK-st?

Ma tahan...

Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida PGK e-posti uuendusedHankida PGK kursid oma telefoniHankida PGK valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17702
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.556
GBP / USD1.34942
USD / CHF0.789920
USD / CAD1.36702
EUR / JPY184.270
AUD / USD0.670889

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%