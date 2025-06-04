  1. Avaleht
PEN - Peruu soll

Peruu soll on Peruu valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Peruu soll vahetuskurss on PEN kuni USD kurss. Uued Solid valuutakood on PEN ja valuuta sümbol on S/.. Allpool leiate Peruu soll kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

Peruu soll statistika

NimiPeruu soll
SümbolS/.
Väiksem ühik1/100 = Céntimo
Väiksema ühiku sümbolCéntimo
Populaarseim PEN konverteeriminePEN kuni USD
Populaarseim PEN graafikPEN kuni USD graafik

Peruu soll profiil

MündidSageli kasutatud: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
PangatähedSageli kasutatud: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
KeskpankPeruu Keskreservpank
Kasutajad
Peruu

Miks olete huvitatud PEN-st?

Ma tahan...

