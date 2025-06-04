PEN - Peruu soll
Peruu soll on Peruu valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Peruu soll vahetuskurss on PEN kuni USD kurss. Uued Solid valuutakood on PEN ja valuuta sümbol on S/.. Allpool leiate Peruu soll kursid ja valuutakonverteri.
Peruu soll statistika
|Nimi
|Peruu soll
|Sümbol
|S/.
|Väiksem ühik
|1/100 = Céntimo
|Väiksema ühiku sümbol
|Céntimo
|Populaarseim PEN konverteerimine
|PEN kuni USD
|Populaarseim PEN graafik
|PEN kuni USD graafik
Peruu soll profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
|Keskpank
|Peruu Keskreservpank
|Kasutajad
Peruu
Peruu
Miks olete huvitatud PEN-st?
