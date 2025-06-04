  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. PAB

pab
PAB - Panama balboa

Panama balboa on Panama valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Panama balboa vahetuskurss on PAB kuni USD kurss. Balboa valuutakood on PAB ja valuuta sümbol on B/.. Allpool leiate Panama balboa kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

pab
PABPanama balboa

Panama balboa statistika

NimiPanama balboa
SümbolB/.
Väiksem ühik
Väiksema ühiku sümbol
Populaarseim PAB konverteeriminePAB kuni USD
Populaarseim PAB graafikPAB kuni USD graafik

Panama balboa profiil

Kasutajad
Panama

Miks olete huvitatud PAB-st?

Ma tahan...

Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida PAB e-posti uuendusedHankida PAB kursid oma telefoniHankida PAB valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17702
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.556
GBP / USD1.34942
USD / CHF0.789920
USD / CAD1.36702
EUR / JPY184.270
AUD / USD0.670889

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%