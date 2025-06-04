OMR - Omaani riaal

Omaani riaal on Omaan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Omaani riaal vahetuskurss on OMR kuni USD kurss. Riaalid valuutakood on OMR ja valuuta sümbol on ﷼. Allpool leiate Omaani riaal kursid ja valuutakonverteri.