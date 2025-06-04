  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. OMR

omr
OMR - Omaani riaal

Omaani riaal on Omaan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Omaani riaal vahetuskurss on OMR kuni USD kurss. Riaalid valuutakood on OMR ja valuuta sümbol on ﷼. Allpool leiate Omaani riaal kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

omr
OMROmaani riaal

Omaani riaal statistika

NimiOmaani riaal
Sümbol
Väiksem ühik1/1000 = Baisa
Väiksema ühiku sümbolbz
Populaarseim OMR konverteerimineOMR kuni USD
Populaarseim OMR graafikOMR kuni USD graafik

Omaani riaal profiil

MündidSageli kasutatud: bz5, bz10, bz25, bz50
PangatähedSageli kasutatud: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
KeskpankOmaani Keskpank
Kasutajad
Omaan

Miks olete huvitatud OMR-st?

Ma tahan...

Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida OMR e-posti uuendusedHankida OMR kursid oma telefoniHankida OMR valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17702
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.556
GBP / USD1.34942
USD / CHF0.789920
USD / CAD1.36702
EUR / JPY184.270
AUD / USD0.670889

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%