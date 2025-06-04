OMR - Omaani riaal
Omaani riaal on Omaan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Omaani riaal vahetuskurss on OMR kuni USD kurss. Riaalid valuutakood on OMR ja valuuta sümbol on ﷼. Allpool leiate Omaani riaal kursid ja valuutakonverteri.
Omaani riaal statistika
|Nimi
|Omaani riaal
|Sümbol
|﷼
|Väiksem ühik
|1/1000 = Baisa
|Väiksema ühiku sümbol
|bz
|Populaarseim OMR konverteerimine
|OMR kuni USD
|Populaarseim OMR graafik
|OMR kuni USD graafik
Omaani riaal profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: bz5, bz10, bz25, bz50
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
|Keskpank
|Omaani Keskpank
|Kasutajad
Omaan
Omaan
