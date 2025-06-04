  1. Avaleht
NPR - Nepali ruupia

Nepali ruupia on Nepal valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Nepali ruupia vahetuskurss on NPR kuni USD kurss. Rupiad valuutakood on NPR ja valuuta sümbol on ₨. Allpool leiate Nepali ruupia kursid ja valuutakonverteri.

NPRNepali ruupia

Nepali ruupia statistika

NimiNepali ruupia
Sümbol
Väiksem ühik1/100 = Paisa
Väiksema ühiku sümbolPaisa
Populaarseim NPR konverteerimineNPR kuni USD
Populaarseim NPR graafikNPR kuni USD graafik

Nepali ruupia profiil

MündidSageli kasutatud: Paisa1, Paisa5, Paisa10, Paisa25, Paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
PangatähedSageli kasutatud: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Harva kasutatud: ₨1, ₨2
KeskpankNepali Rastra pank
Kasutajad
Nepal, India (mitteametlikult India-Nepali piiril)

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17702
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.556
GBP / USD1.34942
USD / CHF0.789920
USD / CAD1.36702
EUR / JPY184.270
AUD / USD0.670889

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%