NPR - Nepali ruupia
Nepali ruupia on Nepal valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Nepali ruupia vahetuskurss on NPR kuni USD kurss. Rupiad valuutakood on NPR ja valuuta sümbol on ₨. Allpool leiate Nepali ruupia kursid ja valuutakonverteri.
Nepali ruupia statistika
|Nimi
|Nepali ruupia
|Sümbol
|₨
|Väiksem ühik
|1/100 = Paisa
|Väiksema ühiku sümbol
|Paisa
|Populaarseim NPR konverteerimine
|NPR kuni USD
|Populaarseim NPR graafik
|NPR kuni USD graafik
Nepali ruupia profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Paisa1, Paisa5, Paisa10, Paisa25, Paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Harva kasutatud: ₨1, ₨2
|Keskpank
|Nepali Rastra pank
|Kasutajad
Nepal, India (mitteametlikult India-Nepali piiril)
