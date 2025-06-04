NOK - Norra kroon
Norra kroon on Norra valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Norra kroon vahetuskurss on NOK kuni USD kurss. Kroonid valuutakood on NOK ja valuuta sümbol on kr. Allpool leiate Norra kroon kursid ja valuutakonverteri.
Rigsdaler oli Norra peamine valuuta kuni 1816. aastani. Selle aja jooksul ringlevad ka Taani rahad Norras, kuna kaks riiki olid poliitilises liidus. 1816. aastal asutati Norra kaasaegne keskpank, Norges Bank, ja rahaline ühik muudeti Speciedaleriks. Raha devalveeriti 1830. aastal ja seejärel seoti see hõbedaga fikseeritud alusel. 1875. aastal liitus Norra Skandinaavia Rahaliiduga (SMU) ja võttis oma ametlikuks valuutaks kroon. Liit kestis kuni 1914. aastani, kuigi kõik riigid hoidsid pärast seda oma vastavaid valuutasid. Norra kroon liikus kuldstandardilt ja seoti ka mitmete erinevate valuutadega erinevate kursidega.
- 1916-1920, 1928-1931: Kroon seotakse kuldstandardiga
- 1931: Raha seotakse Briti naelaga kursiga 19.9 krooni 1 naela kohta
- 1939: See seotakse uuesti USA dollariga kursiga 4.4 krooni 1 dollari kohta
- 1940: Saksa okupatsiooni ajal seotakse see uuesti Reichsmarkiga kursiga 1 kroon 0.6 Reichsmarki kohta
- 1945: Seos vahetatakse naela vastu, seekord kursiga 20 krooni 1 naela kohta
- 1949: Kroon seondub USA dollariga kursiga 7.142 NOK 1 USD kohta
- 1971: Norra kroon hakkab turul vabalt hõljuma
- 1978: NOK seotakse seejärel valuutakorviga
- 1992: Raha lastakse turul vabalt hõljuda
Norra kroon statistika
|Nimi
|Norra kroon
|Sümbol
|kr
|Väiksem ühik
|1/100 = øre
|Väiksema ühiku sümbol
|øre
|Populaarseim NOK konverteerimine
|NOK kuni USD
|Populaarseim NOK graafik
|NOK kuni USD graafik
Norra kroon profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: kr1, kr5, kr10, kr20
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: kr50, kr100, kr200, kr500, kr1000
|Keskpank
|Norges Bank
|Kasutajad
Norra, Bouvet'i saar, Svalbard, Jan Mayen, Kuninganna Maudi maa, Peter I saar
