NOK - Norra kroon

Rigsdaler oli Norra peamine valuuta kuni 1816. aastani. Selle aja jooksul ringlevad ka Taani rahad Norras, kuna kaks riiki olid poliitilises liidus. 1816. aastal asutati Norra kaasaegne keskpank, Norges Bank, ja rahaline ühik muudeti Speciedaleriks. Raha devalveeriti 1830. aastal ja seejärel seoti see hõbedaga fikseeritud alusel. 1875. aastal liitus Norra Skandinaavia Rahaliiduga (SMU) ja võttis oma ametlikuks valuutaks kroon. Liit kestis kuni 1914. aastani, kuigi kõik riigid hoidsid pärast seda oma vastavaid valuutasid. Norra kroon liikus kuldstandardilt ja seoti ka mitmete erinevate valuutadega erinevate kursidega.

1916-1920, 1928-1931: Kroon seotakse kuldstandardiga

1931: Raha seotakse Briti naelaga kursiga 19.9 krooni 1 naela kohta

1939: See seotakse uuesti USA dollariga kursiga 4.4 krooni 1 dollari kohta

1940: Saksa okupatsiooni ajal seotakse see uuesti Reichsmarkiga kursiga 1 kroon 0.6 Reichsmarki kohta

1945: Seos vahetatakse naela vastu, seekord kursiga 20 krooni 1 naela kohta

1949: Kroon seondub USA dollariga kursiga 7.142 NOK 1 USD kohta

1971: Norra kroon hakkab turul vabalt hõljuma

1978: NOK seotakse seejärel valuutakorviga

1992: Raha lastakse turul vabalt hõljuda