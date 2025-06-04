NIO - Nicaragua kordoba
Nicaragua kordoba on Nicaragua valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Nicaragua kordoba vahetuskurss on NIO kuni USD kurss. Cordobas valuutakood on NIO ja valuuta sümbol on C$. Allpool leiate Nicaragua kordoba kursid ja valuutakonverteri.
Nicaragua kordoba statistika
|Nimi
|Nicaragua kordoba
|Sümbol
|C$
|Väiksem ühik
|1/100 = Sentavos
|Väiksema ühiku sümbol
|Sentavos
|Populaarseim NIO konverteerimine
|NIO kuni USD
|Populaarseim NIO graafik
|NIO kuni USD graafik
Nicaragua kordoba profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Sentavos5, Sentavos10, Sentavos25, Sentavos50, C$1, C$5, C$10
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
|Keskpank
|Nicaragua Keskpank
|Kasutajad
Nicaragua
Nicaragua
Miks olete huvitatud NIO-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida NIO e-posti uuendusedHankida NIO kursid oma telefoniHankida NIO valuutaandmete API oma ettevõttele