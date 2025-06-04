  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. NIO

nio
NIO - Nicaragua kordoba

Nicaragua kordoba on Nicaragua valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Nicaragua kordoba vahetuskurss on NIO kuni USD kurss. Cordobas valuutakood on NIO ja valuuta sümbol on C$. Allpool leiate Nicaragua kordoba kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

nio
NIONicaragua kordoba

Nicaragua kordoba statistika

NimiNicaragua kordoba
SümbolC$
Väiksem ühik1/100 = Sentavos
Väiksema ühiku sümbolSentavos
Populaarseim NIO konverteerimineNIO kuni USD
Populaarseim NIO graafikNIO kuni USD graafik

Nicaragua kordoba profiil

MündidSageli kasutatud: Sentavos5, Sentavos10, Sentavos25, Sentavos50, C$1, C$5, C$10
PangatähedSageli kasutatud: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
KeskpankNicaragua Keskpank
Kasutajad
Nicaragua

Miks olete huvitatud NIO-st?

Ma tahan...

Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida NIO e-posti uuendusedHankida NIO kursid oma telefoniHankida NIO valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17709
GBP / EUR1.14648
USD / JPY156.539
GBP / USD1.34951
USD / CHF0.789855
USD / CAD1.36695
EUR / JPY184.260
AUD / USD0.670934

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%